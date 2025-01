[C] Freie Sachsen Aufmarsch stören!

Am 18. Januar 2025 eröffnet Chemnitz offiziell die Kulturhauptstadt Europas. Doch während die Stadt sich im Glanz der kulturellen Vielfalt präsentieren möchte, bleibt ein zentrales Problem ignoriert: Die rechten Strukturen in Chemnitz. Am selben Tag mobilisieren die Freien Sachsen zu einer Demonstration, um die Straßen der Stadt für ihre menschenfeindliche Propaganda zu besetzen. Wir sagen: Das darf nicht passieren! Wir lassen nicht zu, dass sie diesen Tag für ihre Hetze nutzen.

Gleichzeitig wollen wir auf die Kulturhauptstadt und ihre Verantwortung hinweisen: Der Titel wurde auch deshalb an Chemnitz vergeben, weil die Stadt sich öffentlich mit diesen Herausforderungen, sowie den Geschehnissen im Sommer 2018 auseinandersetzen wollte. Die Kulturhauptstadt steht in der Verantwortung, rechte Raumnahmen zu verhindern. Doch diese Probleme werden nicht angegangen, es wird weggeschaut. Dafür: Ein im Namen der „Sicherheit“ durchgeführtes Verdrängen von „Störern“, mangelnde Schutzkonzepte für Betroffene und ein Programm, welches eine rechte Hegemonie in der Stadt weder hinterfragt, noch angreift.

Es zeigt: scheinbar ist die Kulturhauptstadt nicht für jede*n da.

Wenn die Stadt sich nicht darum kümmert, müssen wir es tun. Nazis nie in Ruhe lassen! Am 18. Januar nehmen wir uns dafür die Straße. Gleichzeitig wollen wir deutlich machen, dass Chemnitz 2025 nicht nur eine oberflächliche Bühne, sondern auch ein Raum der Auseinandersetzung für alle sein muss.

Neben der Demonstration der Freien Sachsen, mit bis zu 2000 erwarteten Teilnehmenden, hat sich nun auch noch die Jung-Fascho-Gruppe Chemnitz Revolte angekündigt und will gegen den DGB aufmarschieren. Eine aktuelle Recherche zu Chemnitz Revolte gibt es hier: https://chemnitz.noblogs.org/post/2025/01/08/chemnitz-revolte/

Angemeldete Gegenkundgebungen am 18.1.:

Kundgebung Chemnitz Nazifrei | 15:00 | Brühl X Georgstr.

Kundgebung DGB / Aufstehen gegen Rechts | Zeit unklar | Stephan-Heym-Platz

Kommt zahlreich nach Chemnitz, organisiert euch in Bezugsgruppen, vermiest den Faschos den Tag und passt auf euch auf! Alerta!