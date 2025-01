11.1 Auf nach Riesa!

Die Kleinstadt mit Straßen, Gassen, Baustellen und ihre Umgebung zu kennen öffnet Möglichkeitsräume vielfältige Aktionen zu entfachen

In ihrer Gesamtheit schaffen wir es eine [für die Cops] unkontrollierbare Gemengenlage zu erzeugen. Lasst uns in diese gemeinsam den Bundesparteitag verhindern!

Wir treten dem Rechtsruck entgegen, schon immer und in diesen Zeiten noch entschiedener.

Das Ziel ist klar: Es wird keinen Parteitag für die AfD geben.

Um das zu erreichen rufen wir alle auf sich in den kommenden Tagen vorzubereiten und mobil zu werden.

Seid kreativ & mutig, in der Vielfalt liegt unsere Stärke!

Beteiligt euch an den Massenaktionen, ziviler Ungehorsam, überlegt euch direkte Aktionen, macht Öffentlichkeitsarbeit.

Kein Raum der AfD! Kein Fußbreit dem Faschismus!

In Riesa und überall!