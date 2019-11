Aufruf zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen! RiseUp4Rojava heißt die befreite Gesellschaft aufbauen!

Durch feministische Bewegungen, Frauenorganisationen und vor allem die Kämpfe von

freiheitsliebenden Frauen hat der 25. November eine hohe Bedeutung bekommen. Am 25.

November 1960 ermordeten Schergen des damaligen dominikanischen Diktators die drei

Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal. Diese wurden in den letzten Jahren der

Diktatur unter dem Tarnnamen Mariposas, Schmetterlinge, Teil der Widerstandsbewegung und

zum Teil Mitglied des Zentralkomitees der revolutionären „Bewegung 14. Juni“. Eine Bewegung

zum Sturz des damaligen Diktators Trujillo.

Auf dem ersten feministischem Kongress lateinamerikanischer Frauen im Jahr 1981 führte der

gewaltsame Tod der Schmetterlinge dazu, dass der 25. November zum weltweiten Aktionstag

gegen Gewalt an Frauen ausgerufen wurde.

Der aktuelle und andauernde Angriffskrieg auf die Frauenrevolution in Rojava zeigt, dass das

patriarchale und kapitalistische System in einer Krise steckt. Der Versuch die Stimmen der

Frauenbewegung in Nord-Ost-Syrien zu vernichten und die Konfrontation mit Genozid und

Feminizid sind Versuche dieses barbarische System zu erhalten. In Kriegen wird das Patriarchat in

all seiner Brutalität sehr offensichtlich, besonders Frauen sind davon betroffen. Oft wird Gewalt an

Frauen als ein Mittel genutzt, um eine Gesellschaft auf Dauer zu brechen. Doch sie sind nicht

schwach oder gar unbedeutend. Im Gegenteil, den Großmächten sind Frauenbewegungen schon

immer ein Dorn im Auge, denn ihre Rollen in sozialen Kämpfen sind bedeutend. So sind sie auch

in Rojava Vorreiterinnen der Revolution, die sich autonom organisieren und die Gesellschaft

befreien. Frauen, die sich organisieren, befreien sich aus einem Abhängigkeitsverhältnis,

ermächtigen sich ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen. Sie schaffen die

Möglichkeit, eine gemeinsame Perspektive für eine befreite Gesellschaft zu entwickeln. Damit

werden sie zu einer großen Bedeutung für die herrschenden Systeme, die von der Abhängigkeit

der Frauen und Menschen insgesamt leben.

Genau das passiert seit Jahren in Rojava, Frauen spielen eine zentrale Rolle in der Entwicklung

und Umsetzung eines Gesellschaftsmodells, das ein friedliches und gleichberechtigtes

Zusammenleben im Mittleren Osten garantiert. Sie sind auch ein zentraler Teil in der Verteidigung

dessen. Damit haben sie eine Vorbildfunktion für alle Frauen weltweit, wir können viel von ihnen

lernen und stehen an ihrer Seite. Denn der Kampf den sie führen, ist auch unserer, es ist ein

Kampf für die Menschlichkeit und ein würdevolles Leben.

Wir rufen Euch dazu auf, auf die Gewalt gegen Frauen, aber auch auf den Widerstand dagegen

aufmerksam zu machen und Euch ebenfalls den Aufrufen von „Women Defend Rojava“

anzuschließen.

In Gedenken an Hevrîn Xelef, Amara Renas, Dayê Aqîde und allen anderen, die ihr Leben auf

dem Weg zur Freiheit gegeben haben. Wir werden die Kraft, die Inspiration und den Widerstand all

dieser Frauen in unseren Kämpfen fortführen und dafür sorgen, dass ihre Stimmen niemals

vergessen werden!

Ob in Südafrika, Lateinamerika, Europa, im Mittleren Osten oder überall anders auf der Welt:

Gehen wir am 25.11. geschlossen auf die Straßen.

Lasst uns alle Schmetterlinge werden und zusammen die Frauenrevolution verteidigen,

denn gemeinsam werden wir die Gewalt gegen Frauen beenden!