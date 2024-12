(A-Radio) Vortragsdokumentation - Bernd Drücke (Graswurzelrevolution) zur Geschichte und Gegenwart des anarchistischen Antimilitarismus

Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.

Am 5.12.2024 gab der Redakteur der Graswurzelrevolution Bernd Drücke im Black Pigeon in Dortmund einen Überblick über die Geschichte und Gegenwart des anarchistischen Antimilitarismus. Es ging um Fragen wie: Was ist anarchistischer Antimilitarismus? Wie lässt sich dieser auf Konflikte z. B. in der Ukraine oder in Gaza anwenden? Organisiert wurde die Veranstaltung von der Anarchistischen Gruppe Dortmund, die uns das Audio zur Verfügung gestellt hat.

Länge: 52 min

