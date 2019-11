(A-Radio) Ein Jahr Gelbwestenbewegung in Frankreich am Beispiel von Toulouse

Alle Downloads und Links findet ihr auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin.

Vor fast einem Jahr begannen die Proteste der Gelbwesten in Frankreich. Was ist eigentlich aus ihnen geworden? Wir berichten über den aktuellen Zustand der Bewegung in der südfranzösischen Stadt Toulouse. Der Beitrag ist zweigeteilt: Am Anfang gibt es eine übergreifende Analyse, untermalt von eigenen Live-Aufnahmen der Proteste in Toulouse, in der zweiten Hälfte folgt ein Interview mit einem Aktivisten.

Länge: 29:50 min

