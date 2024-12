Berlin: Berichte zur Abschaffung des §218 & Free Mumia im Dezember 2024

+++ "My Body My Choice": Tausende demonstrierten am 7. Dezember für das Selbstbestimmungsrecht von Schwangeren und für das straflose Recht auf Abtreibung. Wir waren mit dem Mikrofon dabei.

+++ Der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal hatte am 9. Dezember breits seinen 43. (!) Haftjahrestag. Weltweit erinnerten Unterstützer*innen an diesem Tag vor diplomatischen Einrichtungen der USA an ihn und forderten seine Freiheit. Wir waren in Berlin mit dem Mikrofon dabei und hörten nicht nur über Mumia, sondern auch über die Todesstrafe und das Überleben von Langzeitgefangenen ohne Gesundheitsversorgung oder Grundrechte in der aktuellen Ausformung der Sklaverei, der Gefängnisindustrie der USA.

