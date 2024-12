Farbe für das türkisches Konsulat in Karlsruhe

„Mein Weg in die Berge der Guerilla ist voller Hass. Der Hass auf den Kapitalismus, die Ungerechtigkeit der Herrschenden, die Ausbeutung. All das führte mich an die Politik heran. Brachte mich zum Nachdenken, zum Handeln. Mein Hass führte mich hierher, brachte mich die Faust zu heben, den Stein zu schmeißen und die Kalaschnikow zu schießen. Mein Hass entlädt sich, wenn der Stein den Roboterpolizisten am Kopf trifft. Wenn die Patrone abgefeuert wird und die Kugel den Lauf meines Gewehrs verlässt. Er ist es, der mich antreibt!

Mein Weg in die Berge der Guerilla ist voller Liebe. Die Liebe zur Menschlichkeit, die Liebe zur Natur, zu all meinen Genossen und Genossinnen. Zu den Märtyrern. Die Liebe lässt mein Herz höher schlagen, wenn die Genossen auch in schweren Stunden wunderschöne Lieder anstimmen. Das Lachen der Genossinnen trägt die Wärme auch in die kälteste Nacht hinein. Die Liebe zur Politik, zur sozialistischen Revolution führte mich hierher in die Berge. Sie treibt mich an und lässt mich auch am Rande des Abgrunds nicht Verzweifeln, sondern gibt mir die Flügel zum Fliegen.“

- Azad Serges

Der Türkisch Staat pflegt enge Verbindungen zur Bundesrepublik. Politisch und Kulturell. Es gibt in Deutschland ein weit verzweigtes Netzwerk türkischer Rechten. Im Besonderen sind das die Strukturen der AKP und der grauen Wölfe. In Kultur- und Moscheevereinen oder informellen Kontakten rund um Konsulate und Botschaften, die für Einfluss in deutschen Parteien bis in Regierungskreise hinein sorgen. Dies zeigt sich in der Politik der BRD wieder. Deutschland liefert Waffen an die Türkei, die PKK ist in der BRD als Terrororganisation gelistet und kurdische Aktivist:innen werden auch in Deutschland politisch Verfolgt und für Solidaritätsaktivitäten nach dem Terrorparagrafen §129b verurteilt und sitzen zahlreich in deutschen Knästen.

Wir müssen hier in der Bundesrepublik aktiv werden. Gegen den Krieg der Herrschenden und gegen die Machtkämpfe der Imperialistischen Staaten. Drängen wir den Feind in die Öffentlichkeit und machen seine Schweinereien bekannt. Markieren wir seine Zentren wie am 06.12!

Für die kurdische Revolution!

Freiheit für alle Genoss:innen!

Biji Berxwedana Rojava!