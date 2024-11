feste feiern wenn sie trauern

statt den wirklichen opfern der deutschen geschichte zu gedenken - juedinnen*juden, rom*nja, sinti*zze, people of color, be_hinderten, queeren, antifaschist*innen und so vielen weiteren - treffen kerzenlicht und traenen denkmaeler mit aufschriften wie "unseren kriegsopfern draussen und daheim", "unseren gefallenen zum gedenken" oder "dem vaterland der schwur". sie gedenken deutschen taeter*innen: reichsheer, wehrmacht, ss und ihren mitlaeufer*innen, verklaeren diese zu opfern. november 2023 spielte sich das theater in hamburg unter beteiligung von npd, ja und ib in stellingen und meiendorf ab. nicht nur das nazistische "heldengedenken" sondern auch die buergerliche trauer um deutsche soldat*innen halten wir fuer falsch und verklaerend.

trauert das "deutsche volk", gibt es meistens grund zum feiern: unserer freude ueber deutsche niederlagen und unserem widerspruch gegen den volkstrauertag haben wir samstag nacht ausdruck verliehen: die militaerdenkmaeler in lokstedt und stellingen erhielten eine antifaschistische aktualisierung.

geben wir dem "volk" wieder grund zum trauern!

gegen den deutschen volkstrauertag!

fuer eine antifaschistische gedenkkultur!