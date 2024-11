(B) Internationaler Aktionstag für Kyriakos Ximitris: in gedenken an einen gefährten - in hoffnung für einen besseren morgen

verzweifelt mussten wir hören, dass kyriakos gestorben ist und marianna, dimitra und ein weiterer gefährte im knast sind. nachrichten, die uns so traurig und wütend machen, in zeiten, in denen wir neu lernen müssen zu hoffen. wir können lobeshymnen auf kyriakos singen und schreiben, welch großartiger kämpfer er für eine gerechtere welt war. und das war er auch, durch und durch. aber wir wollen einfach nur sagen, dass er ein feiner mensch war. einer von den feinsten. er hatte rückgrat, sah in jeden menschen das potential für gemeinsame kämpfe und zeigte es stets mit einem sanftem lächeln. wir werden ihn vermissen. wir stehen entschlossen an der seite unserer inhaftierten gefährtInnen. wir treffen uns auf den straßen dieser städte und sind verbunden in den gemeinsamen kämpfen. vielleicht sehen wir uns nicht immer überall, aber wir wissen, dass wir da sind. revolutionäre herzen brennen für immer. ________________________________________________________________________________________________________________________________ in memory of a companion - in hope for a better tomorrow

we were devastated to hear that kyriakos has died and that marianna, dimitra and another comrade are in prison. news that makes us so sad and angry at a time when we need to relearn to hope.

we can sing the praises of kyriakos and write what a great fighter he was for a fairer world. and he was, through and through. but we just want to say that he was a fine human being. one of the finest. he had backbone, saw the potential in every human being for common struggles and always showed it with a gentle smile. we will miss him.

we stand resolutely by the side of our imprisoned comrades.