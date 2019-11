[dortmund] denkmal umgestaltet- solidarität mit rojava

jählich am sogenannten volkstrauertag treffen sich stadtobere und mehr oder weniger gestrige in dortmund auf dem hauptfriedhof, um zu gedenken.

sozialdemokrat_innen gedenken an diesem den opfern des faschismus und faschisten gedenken faschisten. jedes jahr kommen neben den stadtoberen, 'schulen für demokratie' und den obligatorischen diversen polizeifunktionären auch die neonazis der partei 'die rechte', um die geschichte von den toten volksgenossen und gefallenen helden zu zelebrieren.

wir haben das zum anlass genommen, uns einzumischen:

in der nacht vom 15. auf den 16. 11. haben wir den hauptfriedhof in dortmund besucht, und die denkmalsäule, an der das städtische gedenken stattfindet in den farben gelb-rot-grün umgestaltet und parolen mit bezugnahme auf den kampf der kurdischen selbstverteidigungseinheiten ypg/ypj hinterlassen. während in deutschland die faschisten von heute den faschisten von damals gedenken und die sogenannten sozialdemokratie weiterhin durch unterlassung auf seiten des diktators erdogan steht, der seit oktober wieder das freiheitliche und emanzipatorische projekt rojava zusammen mit den mördern und faschisten des 'islamischen staats' angreift, führen die kämper_innen der ypg und ypj ein weiteres mal unter unglaublichen mühen einen abwehrkampf gegen faschismus und barbarei.

unsere intention war es, diese mühen, die tapferkeit und menschlichkeit zu ehren, und nebenbei den dortmunder nazis ihre propagandafotos ein wenig zu verderben.

wir mussten jedoch mit bedauern feststellen, dass unsere aktion offensichtlich frühzeitig bemerkt wurde und keine kosten und mühen gescheut wurden, die säule entsprechend zu reinigen, um einen reibungslosen ablauf zu gewährleisten.

nie wieder faschismus

autononome internationalist_innen