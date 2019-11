Pressemitteilung: Kletteraktion gegen Naziaufmarsch in Remagen // 16.11.2019

Heute am Samstag den 16. November 2019 haben wir mit einer Kleingruppe mehrere Bäume direkt an der Route des Naziaufmarschs in Remagen besetzt. Wir demonstrieren damit unsere Ablehnung gegen jede Form von rassistischer, faschistischer und geschichtsrevisonistischer Kackscheisse, und wollen den Nazis im Weg stehen.

Seit nunmehr 11 Jahren hat sich in Remagen der größte, regelmäßig stattfindende Aufmarsch von Faschist*innen in Westdeutschland etabliert. In ekeleregend geschichtsrevisionistischer Art versucht der sogenannte “Trauermarsch” die Kriegsgefangenenlager der Allierten zum Ende des zweiten Weltkriegs hin zu nutzen, um die Verbrechen Nazideutschlands zu relativieren und den Deutschen-Opfermythos zu erhalten. Die Faschist*innen, die sich in Remagen treffen, führen diese Veranstaltung vor allem auch als starkes Zeichen nach innen auf. Dass es bis jetzt nicht gelungen ist, diesem Spuck ein Ende zu bereiten, dass es nicht gelungen ist, alle Remagener*innen auf die Barrikaden zu bewegen und die Nazis zu vertreiben – kotzt uns an. Werdet kreativ verdammt noch mal. Es ist notwendig, dass sich möglichst viele Menschen nicht nur in parlamentarischem Rahmen gegen die (extreme)-rechte stellen. Denn Menschenverachtende Einstellungen sind nicht nur in den Parlamenten offenkundig auf dem Vormarsch, Menschen werden durch Neonazis umgebracht. Wenn sie sich wohl und stark fühlen, ihre menschenverachtende Propaganda ungestört durchziehen können, wie hier in Remagen, dann wird dieser Rechtsruck, werden diese Morde nicht abnehmen, im Gegenteil.

Dazu eine Aktivist*in aus den Bäumen: “Solange die Nazis nach Remagen kommen, werden auch wir uns ihnen weiter in den Weg stellen. Bis sie keinen Bock mehr haben und sich nicht mehr nach Remagen trauen!”

Wir widmen unsere Aktion allen Kämpfer*innen an der Waffe, die sich in Nordsyrien gegen die faschistischen Milizien und ihre Unterstützer*innen, dem türkischen Militär, zur wehr setzen. Fasizme karsi omuz omuza!