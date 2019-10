Solidaritätsphoto für Rojava - Picture in solidarity with Rojava

Unsere Solidarität gilt den Menschen, die dort tagtäglich an alternativen Gesellschaftsentwürfen arbeiten und diese auch verteidigen!

Unsere Solidarität und unsere Gedanken gelten im Besonderen den Menschen von „Fridays for Future Rojava“.

Hier ihr offener Brief zum Nachlesen: https://anfdeutsch.com/aktuelles/fridays-for-future-rojava-appelliert-an...

Fühlt euch inspiriert, ebenfalls eure Solidarität auszudrücken und schreibt auch gerne direkt der FfF-Ortsgruppe Rojava (makerojavagreenagain@riseup.net)

Jin Jiyan Azadi!

Frauen Leben Freiheit

Biji Berxwedana Rojava!

Es lebe der Widerstand in Rojava!

We stand in solidarity with the people who work on and defend alternative concepts of society every day!

Our solidarity and thoughts are especially with the people from „Fridays for Future Rojava“.

For further reading here is their open letter: https://anfdeutsch.com/aktuelles/fridays-for-future-rojava-appelliert-an... (only in german)

If you feel inspired to show your solidarity, please reach out to the „FfF Rojava“ (makerojavagreenagain@riseup.net)

Jin Jiyan Azadi!

Women Life Freedom !

Biji Berxwedana Rojava!

Long live the resistance in Rojava!