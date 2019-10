(B) Nochwas kaputt wegen Liebig 34 Bedrohung

Die übrigen Betriebsgebäude, Pennplätze von Obdachlosen, hat man 2015 unter dem grünen Baustadtrat Hans Panhoff abgerissen, der auch der CG-Gruppe in der Rigaer Straße den Baugrund ebnete. Der Planierung fiel außerdem ein Armenfriedhof zum Opfer, was bereits den Zorn von Historikern hervorrief. Auf der entstandenen Freifläche wird das “Böhmische Viertel” verwirklicht, laut einem Investorenmagazin einer der Top 5 Spekulationskieze in Berlin (https://www.listenchampion.de/2019/08/10/quartiersentwicklungen-in-berlin-unsere-liste-der-top-5/ ).

Hier entsteht derzeit ein neues Stadtquartier mit 430 Luxus Miet- und Eigentumswohnungen in zwei mehrgeschossigen Bauten, die einen kompakten Baukomplex um einen großzügigen Innenhof bilden werden. Konkret 400 Eigentumswohnungen und 30 teure Mietwohnungen als Teil eines Schmiergeldvertrags mit dem Bezirk. Die riesigen Bauten werden die Nachbarschaft sprichwörtlich in den Schatten stellen, was laut dem damaligen Baustadtrat Panhoff „Geschmackssache sei“.

Das gesamte Gelände des ehemaligen Böhmischen Brauhauses wurde von der Hamburger B&L Gruppe in den 1990er Jahren erworben und bereits teilentwickelt. Das jetzige Böhmische Viertel entsteht aber unter der Ägide der Kölner PANDION AG. Ein erster Bauabschnitt mit 125 Wohnungen ist bereits im Sommer 2019 fertiggestellt worden, die weiteren Abschnitte werden bis 2022 umgesetzt.

Auch wenn wir das Wuchern der Eliten in unseren Kiezen nicht stoppen können, bieten sich Tausende von Fensterscheiben als Ziel an. Der Innensenator mag sich den Zeitpunkt einer Räumung der Liebig 34 aussuchen – wir bestimmen aber den Preis dafür!

Die weitere Verdichtung Berlins mit Menschen, Verkehr, Konsummüll und Elfenbeitürmen, die die letzte Natur rauben, unterstützen wir, auf dass die Stadt dann bald implodiert wie derzeit Santiago.

Mobivideo https://vimeo.com/368734689 zur Demo am 2. November, gefunden auf dem 34 Blog

Tag X Randale Mobivideo https://vimeo.com/325552190 , gefunden auf internationalen Blogs