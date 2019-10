Hamburg: Aufruf zur Demo „Chile despertó – Chile ist erwacht“

Aufruf zur Demo „Chile despertó – Chile ist erwacht“ am Samstag den 02.11.2019 um 15 Uhr

In Chile findet zur Zeit der größte Volksaufstand seit dem Ende der Militärdiktatur 1990 statt. Millionen Menschen kämpfen im ganzen Land für bessere Lebensbedingungen. Angefangen hat es als Protest gegen eine erneute Fahrpreiserhöhung der Metro, entwickelte sich aber schnell zu einem Aufstand der Massen gegen Armut, Ausbeutung und Unterdrückung. Der Staat, dessen Präsident Sebastian Piñera ist, reagierte mit absoluter Härte. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, Ausgangssperren wurden verhängt und das Militär auf die Straße geschickt. Menschen wurden erschossen, gefoltert, vergewaltigt und verschleppt. Die Folge davon war aber nur, dass die Wut des chilenischen Volkes wuchs und in Generalstreik, Massendemonstrationen und Auseinandersetzungen mit Polizei und Militär mündete. Aufgrund dessen hat die Regierung mittlerweile einen Kurswechsel eingeschlagen und versucht die Proteste zu vereinnahmen und mit minimalen Reformen zu demobilisieren. Die Ausgangssperren und der Ausnahmezustand wurden aufgehoben. Das chilenische Volk jedoch ist erwacht! Zulange wurde es von der chilenischen und imperialistischen Bourgeoisie ausgenommen und geknechtet um sich von diesen Zugeständnissen blenden zu lassen. Die Forderungen des Volkes sind tiefgreifender, allen voran eine neue Verfassung!

Dieser Forderung schließen wir uns als Chilenen im Ausland an. Dafür gehen wir auch hier in Hamburg auf die Straße. Wir zeigen unsere Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern, da ihr Kampf auch unserer ist. Nicht nur in Chile, sondern überall wo der Kapitalismus seine menschenfeindliche Fratze zeigt. In Ecuador, dem Irak, und dem Libanon gibt es aktuell Aufstände des Volkes. Der Kampf des kurdischen Volkes für Befreiung geht weiter. In Brasilien kämpfen die armen Bauern um Land und Freiheit. Die Welt ist in Bewegung.

Auch in den imperialistischen Ländern spitzen sich die Widersprüche zu. Die Renten werden gekürzt, die Löhne sinken, die Mieten steigen. Doch dagegen regt sich Widerstand. Das ist auch richtig so! Denn hier befinden sich die Verantwortlichen. Die Kapitalisten und Politiker der imperialistischen Länder ordnen sich die unterdrückten Nationen ökonomisch und politisch unter. Sie beuten nicht nur die Arbeiterklasse in ihren eigenen Ländern aus, sondern die Völker der ganzen Welt. Deshalb ist der Kampf um Befreiung international!

Außerdem fordern wir Gerechtigkeit für die dutzenden Ermordeten, die hunderten Verletzten und Gefolterten und tausenden Verhafteten bzw. Verschwundenen. Sämtliche Menschenrechtsverletzungen müssen aufgeklärt und der chilenische Staat zur Rechenschaft gezogen werden!

Wir rufen euch auf gemeinsam mit uns gegen die Herrschenden Chiles auf die Straße zu gehen! Pinera will das wieder „Normalität“ einkehrt, damit der Weltklimagipfel und APEC-Treffen in Ruhe stattfinden können. Diesen Gefallen werden weder die Menschen in Chile noch wir ihm tun. Lasst uns lautstark auf die Situation dort aufmerksam machen! Lasst uns allen Kämpfenden der Welt zeigen das sie nicht alleine sind! Kommt am Samstag den 02.11 um 15:00 zum Arrivati Park!

Chile despertó – Chile ist erwacht!

Hoch die internationale Solidarität!

El pueblo unido jamas será vencido

- Das vereinte Volk wird nie mehr besiegtGruppe von Chilenen in Hamburg