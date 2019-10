[L] CG-Gruppe erkennen und angreifen; Solidarität mit Exarchia

Leipzig; Darin erkennen wir durchaus Parallelen zur Situation hier, obwohl die Dimensionen (noch) nicht vergleichbar sind. Um zumindest einen kleinen Akt der Solidarität von hier nach Griechenland zu schicken, haben wir den 18.10., den Tag der „Autonomen Solidaritätsdemo für Exarchia“² gewählt, bei der ca. 250 Menschen im Leipziger Westen auf die Straßen gegangen sind, um sich mit den Gefährt_innen vor Ort zu solidarisieren. Während der Demo konnte den Bullen zumindest kurzzeitig die Kontrolle entzogen und mindestens eine Festnahme wegen Pyro verhindert werden. Die Bullen schreiben von 2 Verletzten auf Ihren Seiten.

Unser Beitrag war Feuer unter einem Auto der CG-Gruppe in der Limburgerstraße. Die CG-Gruppe ist ein sehr aktiver „Projektentwickler“ und somit an der Umstrukturierung diverser Innenstädte beteiligt und das auch sehr öffentlichkeitswirksam. Diesmal jedoch war das Firmeneigentum lediglich am Kennzeichen L-CG-… und an einer sehr kleinen Werbung unter selbigen erkennbar. Ob das auf die letzten Angriffe gegen sie zurück zuführen ist, bleibt Spekulation.

Sinnvoll ist es so oder so, in diesem Sinne Danke an alle, die sich in den letzten Wochen an diversen Baustellen abgearbeitet haben.

¹ https://de.indymedia.org/node/34576

² https://de.indymedia.org/node/42270