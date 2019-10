[FR] Deutsch Bank Auto geplättet - Fight4Rojava

"Mit jedem Krieg, in jedem Land, verdient zum Schluss die Deutsche Bank!“ riefen noch am gleichen Tag hunderte Menschen auf den Straßen Freiburgs. Seit Beginn des türkischen Angriffskriegs am 9.10. gehen tagtäglich unzählige Menschen weltweit auf die Straße. Doch die BRD und diverse Banken (auch die deutsche Bank) verdienen Geld an diesem Krieg. Allein im Jahr 2019 wurden Waffen im Wert von 250 Millionen Euro an die Türkei verkauft, mit welchen sie derzeit in Rojava morden. Humanitäre Appelle werden die kapitalistischen Interessen nicht beiseite schieben. Deshalb ermächtigen wir uns selber und machen die kaputt, die uns kaputt machen!

Die Häuser denen, die sie brauchen!

Fight4Rojava!

https://fight4rojava.noblogs.org/