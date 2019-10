Aufruf zur Verteidigung des Vollhöfner Waldes mit allen Mitteln! Vor Ort und überall!

Der Vollhöfner Wald im Südwesten Hamburgs soll nach Plänen des heuchlerischen Rot-Grünen Senats und der Hamburg Port Authority (HPA) abgeholzt werden. Die Rodung wurde offiziell bis zur Bürgerschaftswahl verschoben, doch die Vorbereitungen dafür laufen an: das Baumhaus, das dort gebaut wurde um den Wald zu verteidigen, soll so schnell wie möglich geräumt werden, sodass der Rodung dann nichts mehr im Weg steht.

Der Vollhöfner Wald ist ein natürlich gewachsenen und seit 55 Jahren nahezu unberührter Laubmischwald mit ca. 23 000 Bäumen und einer Fläche von 45ha. Eine der Wenigen natürlichen Flächen in Hamburg, die noch nicht von der Wirtschaft vernichtet und von Menschen gebändigt wurde. Die HPA will hier neue Logistikflächen bauen. Ein logischer Schritt aus wirtschaftlicher Perspektive, denn mit Wald lässt sich schlecht Profit machen. Auf der ganzen Welt fällt immer mehr Natur der Profitgier zum Opfer. Diese Natur gilt es zu verteidigen. Und zwar nicht nur mit den vom Staat vorgegebenen Protestformen. Nicht nur mit den von der Gesellschaft akzeptierten formen des zivilen Ungehorsams. Sondern mit den Mitteln die wir selbst für richtig und angemessen halten!

Der Planet Erde wird aufs extremste ausgebeutet und gegen die Wand gefahren. Pflanzen, Tiere und Menschen dienen zum Großteil nur dem Profit. Keine*r ist wirklich frei aber es gibt immer noch Menschen, die der Meinung sind, der Widerstand müsse ausschließlich friedlich und nach staatlichen Regeln laufen? Wir nicht und deshalb rufen wir dazu auf, den Vollhöfner Wald mit allen Mitteln zu verteidigen!

Kommt in den Wald und hindert die Bullen daran zu räumen. Macht dezentrale Soli-Aktionen: ob Graffiti, Transparente, direkte Angriffe oder (unangemeldete) Demos. Machen wir deutlich, dass uns die Natur am Herzen liegt!

Gegen die HPA, die durch Elbvertiefung, Straßenbau und der kompletten Hafenwirtschaft jeden Tag die Natur zerstört.

Gegen den Staat, mit seinen Bullen, Gerichten und Knästen, die die Wirtschaft vor den Ausgebeuteten schützen.

Solidarität mit der Besetzung im Vollhöfner Wald!

Für eine Welt, frei von Ausbeutung und Unterdrückung!