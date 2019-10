Räumung der Besetzung des Völlis verhindern!

Pappelapapp braucht euch.

Die Frist von HPA und Bullen, das Baumhaus in den Vollhöfner Weiden abzubauen, endet am Mittwoch dem 23.10. um 12:00 Uhr mittags. Dass wir dem nicht nachkommen werden, versteht sich von selbst.

Deshalb braucht es euch. Je mehr Menschen im Wald sind, desto komplizierter wird die Räumung. Auch Aktionen, die die Polizei an einen anderen Orten bindet, können eine Räumung erschweren.

Kommt Mittwoch so früh wie möglich in den Wald, da damit zu rechen ist, dass die Polizei versuchen wird, die Zugänge dicht zu machen. Am besten schnappt ihr euch eure Schlafsachen und kommt schon am Dienstag.

Am besten zu erreichen ist der Wald von den Haltestellen Dradenauer Deichweg oder Hafenbahnhof Alte Süderelbe(ca 20 min von Altona und 20-25 von Harburg)

Bringt bitte viele viele haltbare Lebensmittel und Wasser mit.

Das Baumhaus und der Wald sind für alle da.

Für aktuelle Infos folgt ihr am besten dem Twitter Account: https://twitter.com/Pappelapp1?s=09

Auch wenn ihr kein Twitter habt könnt ihr euch dort informieren.ï

Alle Wälder bleiben! HPA vertreiben!