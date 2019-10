[L] Knastprofteur angegriffen - Bagger angezündelt | Solidarität mit den 3 von der Parkbank

Dies zeigt sich unter vielen Beispielen, vor allem an dem Bauvorhaben eines Flughafen nähe Nantes (Frankreich), wo sich die mittlerweile geräumte ZAD befand. Hier wollte Vinci in Zusammenarbeit mit dem französischen Staat 2000 Hektar Wald abholzen um den drittgrößten Flughafen Frankreichs zu bauen. Dieses Projekt konnte jedoch durch militanten wie zivilgesellschaftlichen Protest verhindert werden.

Vinci ist auch konkret am Bau von Gefängnissen beteiligt und somit Teil eines Systems der Herrschaft und Unterdrückung.

Dieser Herrschaft stellten sich einige entschlossene Menschen beim G7 Gipfel in Biarritz entgegen. Trotz der militärischen Abschirmung der Stadt ist es ihnen gelungen, in die nördlich von Biarritz gelegene Stadt Bayonne einzudringen und ihrer Wut gegen die Mächtigen freien Lauf zu lassen. Bei dieser Aktion kam es insgesamt zu 68 Festnahmen, davon wurden 38 Leute in Untersuchungshaft gesteckt.

Die Machenschaften von Vinci sind gegen unsere Vorstellung einer gerechten und befreiten Gesellschaft, weshalb der Konzern und seine Infrastruktur Ziele unsere Aktion waren und bleiben werden. Schaut euch um - es gibt viele Vinci Baustellen.

Feuer und Flamme der Repression!

Solidarität mit den G7 Gefangenen und den 3 von der Autobahn!

Solidarität mit den 3 von der Parkbank!

Freiheit für Loic!

Freiheit für alle Gefangenen!