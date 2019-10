[MD] Spontandemo nach Nazi Attentat #halle0910 mit (Video)

[MD] Spontandemo gegen Faschismus und Antisemitismus nach Nazi-Attentat Video: https://youtu.be/qfMyGiPdcx8 Am Abend des 09. Oktober 2019 fanden sich trotz einer nur dreistündigen Mobilisierung in Magdeburg etwa 250 Antifaschist*innen zusammen, um ihrer Wut und Trauer Ausdruck zu verleihen. In Halle ereignete sich am jüdischen Feierta g Jom Kippur in den Mittagsstunden ein faschistische und antisemitisches Attentat, bei dem eine Frau nahe einer Synagoge und ein Mann in einem Dönerimbiss durch mindestens einen Neonazi getötet wurden. Dieser hatte nach jetzigem Stand vorher versucht in die Synagoge einzudringen, um noch weitaus mehr Menschen zu ermorden. Die Demonstration lief kraftvoll durch Magdeburg-Stadtfeld und wurde von einem übertriebenen Polizeiaufgebot begleitet. Neben Transparenten und diversen durchweg lauten antifaschistischen Sprechchören wurde auf die Verbindungen zwischen Staat und Nazis aufmerksam gemacht, die bereits in der Vergangenheit Naziterror teils erst möglich machten oder dieser durch staatliche Stellen gedeckt und gefördert wurde, wie das Beispiel NSU zeigt. Danke an alle, die so spontan an der Demo teilgenommen haben. Kein Vergeben, kein Vergessen.Gegen die Ohnmacht - den antifaschistischen Selbstschutz organisieren!