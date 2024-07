Bekenner*innenschreiben: Sabotage von TGV-Strecken vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele

Das Gebot, sich mit einer imaginären Gemeinschaft zu identifizieren und das vermeintliche Lager der Zugehörigkeit zu unterstützen, ist nicht weniger schädlich als der permanente Anreiz, sein Heil in der Gesundheit der eigenen Volkswirtschaft und in der Macht der nationalen Armee zu sehen.

Heute braucht es eine immer größere Dosis Böswilligkeit und Verleugnung, um all den Horror nicht zu sehen, der von der Konsumgesellschaft und dem Streben nach dem sogenannten „westlichen Wohlstand“ erzeugt wird. Frankreich möchte diese große Veranstaltung zum Schaufenster seiner Exzellenz machen. Doch sie können nur diejenigen täuschen, die sich entschieden haben, Scheuklappen aufzusetzen, und die damit zufrieden sind. Wir empfinden für sie tiefe Verachtung.

Der Einfluss Frankreichs beruht auf der Produktion von Waffen, deren Verkaufsvolumen es zum zweitgrößten Exporteur der Welt macht. Der Staat ist stolz auf seinen militärisch-industriellen Komplex und sein Arsenal „Made in France“. Die Mittel des Terrors, des Todes und der Verwüstung auf der ganzen Welt zu verbreiten, um seinen Wohlstand zu sichern? Cocoricooo!

Bei allem Respekt vor den Naiven, die immer noch an das demokratische Märchen glauben, der französische Staat nutzt seine repressive Palette auch, um sie gegen seine eigene Bevölkerung zu wenden. Sei es um die Unruhen nach der Ermordung Nahels durch die Polizei im Juni 2023 zu unterdrücken oder um zu versuchen, den Antikoloniale-Aufstand in Kanaky zu stoppen. Solange es einen Staat gibt, wird er nicht aufhören diejenigen zu bekämpfen, die seine Autorität in Frage stellen.

Die Aktivitäten französischer Unternehmen auf der ganzen Welt machen die sozialen und ökologischen Verwüstungen durch das kapitalistische System immer deutlicher. Diejenigen, die notwendig sind, um die gegenwärtige soziale Organisation zu reproduzieren, und diejenigen, die dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt inhärent sind. Ein Fortschritt, der die Kette vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Katastrophen nur als Chance für einen Sprung nach vorn wahrnimmt. Total setzt die Plünderung und Enteignung neuer Gebiete auf der Suche nach Öl und Schiefergas fort (Ostafrika, Argentinien usw.). Unter dem Deckmantel ihres neuen grünen Babel sichert uns die Atomindustrie und der Export des französischen Know-hows in diesem Bereich, mehr oder weniger kurzfristig, einen verstrahlten Planeten, der buchstäblich unbewohnbar wird. Für die Atomentwickler ist es nur eine weitere Krise, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Sie, die nicht ohne ihre Kooperation mit dem russischen Staat durch seinen Riesen Rosatom und die Unterstützung seiner Armee auskommen können, um den Aufstand in Kasachstan im Jahr 2022 niederzuschlagen, Das Land ist ein wichtiger Uranlieferant. Das Erz, das die 58 Reaktoren des Hexagon antreibt.

Was sind also die menschlichen, sozialen und ökologischen Kosten für einige wenige Privilegierte, die schnell und weit mit dem TGV reisen? Unendlich viel zu viel.

Die Eisenbahn ist keine triviale Infrastruktur. Sie war immer ein Mittel zur Kolonisierung neuer Gebiete, eine Voraussetzung für deren Verwüstung und ein klarer Weg für die Ausbreitung des Kapitalismus und der staatlichen Kontrolle. Der Bau der Linie „Tren Maya“ in Mexiko, bei der Alstom und NGE zusammenarbeiten, ist ein gutes Beispiel dafür.

Und die Elektrobatterien, die für die sogenannte „Energiewende“ unerlässlich sind? Fragt mal die Arbeiter der Mine Bouazeer und die Bewohner der Oasen dieser marokkanischen Region, die den Preis für diesen Goldrausch des 21. Jahrhunderts zahlen. Renault gewinnt die Mineralien, die notwendig sind, um den Umweltschützern der Metropolen auf dem Rücken geopferter Leben ein reines Gewissen zu geben. Sprechen Sie mit den „Menschen des Waldes“ auf der Insel Halmahera im Nordosten Indonesiens, mit den Hongana Manyawa, die verzweifelt sind, wenn sie sehen, wie der Wald, in dem sie leben, auf dem Altar des „ökologischen Übergangs“ zerstört wird. Der französische Staat beteiligt sich über die Firma Eramet an der Verwüstung von Land, das bisher verschont geblieben ist. Ebenso will er den melanesischen Caillou nicht loslassen, um ihm weiterhin das kostbare Nickel zu entziehen.

Wir werden hier mit der unmöglichen Bestandsaufnahmen der tödlichen und räuberischen Aktivitäten aufhören, die jedem Staat und jeder kapitalistischen Wirtschaft eigen ist. Das wäre auch keine Hilfe, um mit einem langweiligen und deprimierenden Leben zu brechen, mit einem Leben der Ausgebeuteten und um der Gewalt der Staaten und der religiösen Führer, den Familienoberhäupter und Polizeipatrouillen, Patrioten und Arbeitgebermilizen ebenso wie den Aktionären, Unternehmer, Ingenieure, Planer und Architekten des Verfalls, die Stirn zu bieten.

Glücklicherweise trifft die Arroganz der Macht weiterhin auf die Wut der unterdrückten Rebellen. Von Unruhen bis zu Aufständen, bei offensiven Demonstrationen und Revolten, bei täglichen Kämpfen und Widerständen im Untergrund. Mögen an diesem Tag durch die Sabotage der TGV-Linien, die Paris mit den vier Ecken Frankreichs verbindet, die Rufe nach „Frau, Leben, Freiheit“ des Iran, die Kämpfe der Amazonasbewohner, das „Fuck France“ aus 0ceanie, die Freiheitswünsche, die uns aus der Levante und dem Sudan erreichen, die Kämpfe, die hinter den Mauern der Gefängnisse weitergehen, und die Aufsässigkeit von Deserteuren aus der ganzen Welt.

Denjenigen, die diesen Taten vorwerfen, den Aufenthalt der Touristen zu verderben oder die Abreise in den Urlaub zu stören, antworten wir, dass es immer noch so wenig ist. So wenig im Vergleich zu diesem Ereignis, an dem wir teilnehmen möchten und das wir von ganzem Herzen benennen: den Untergang einer Welt, die auf Ausbeutung und Herrschaft basiert. Ja, wir werden etwas zu feiern haben.

Eine unerwartete Delegation“

Weiter Beiträge zu Angriffen auf Infrastruktur wie Glasfaserkabel oder Funklantennen in Frankreich während den Olympischen Spielen gibt es hier auf Französichen:

https://sansnom.noblogs.org

https://attaque.noblogs.org/