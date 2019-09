Vonovia-Auto verschönert

Vonovia ist ein riesiges Mietunternehmen, welches mit seinen stetig steigenden Gewinnmaximierungen einen großen Anteil an der Verdrängungsproblematik in unseren Vierteln hat. Gerade in der Green-City Freiburg ist der Druck durch Gentrifizierung und hohe Mieten ausgesprochen hoch. Wir wollen diesen Druck den nötigen Freiraum geben und stehen dabei für eine Stadt, in der das Zusammenleben aller mehr wert ist als der Profit einzelner.

Berlin hat gezeigt, dass "Tu mal wat!" sich auch in die Realität umsetzen lässt und trotz vorheriger Ankündigungen vielfältige Aktionen möglich sind. Zum Glück wird dabei auch der Gegenwind in Freiburg stärker. So gab es in der Nacht auf den 14. September bereits einen Angriff auf ein Vonovia-Auto in Zähringen und mit dem Oktober versprechen die Squattingdays einen stürmischen Herbst zu dem Leute aus nah und fern aufgrerufen sind gemeinsame Kämpfe für eine Stadt von unten zu führen.

Zum Schluss noch Grüße aus dem Dreiländereck hinter die Berliner Knastmauern, wo derzeitig noch immer eine Person von der Villa-Besetzung am Samstag in U-Haft sitzen muss.

Ⓐ