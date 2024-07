Free Maja! Soligrüße!

Für eine sofortige Rückführung von Maja!

Wir sind wütend über das perfide Vorgehen der deutschen Justizbehörden, die Maja unter unfassbaren Umständen mitten in der Nacht und am offiziellen Rechtsweg vorbei in das autoritäre und queerfeindliche Ungarn ausgeliefert haben! Deshalb schicken wir kraftvolle Soligrüße und rufen lautstark: Free Maja! No justice, no peace – fight the police! No nation, no border – fight law and order!

Wir müssen uns der Kriminalisierung von Antifaschist:innen, die immer weiter durch Staat und Medien porpagiert wird, entgegenstellen.

Wir sind solidarisch mit allen verfolgten Antifaschist:innen! Wir wünschen euch Kraft und Mut gegen die Repression. Ihr seid nicht allein!

Wir denken an euch - egal, ob im Knast oder auf der Flucht! Es darf keine Auslieferung nach Ungarn geben!

Gegen alle Knäste!

Free Maja!

Free Hanna!

Free them all!

more infos: https://www.basc.news/

#noextradiction #freemaja #freehanna #freethemall