Projekt Siamo Tutti Antifascisti

Alerta, Aktivisti!

Warum?

Wir haben einerseits den Faschismus direkt vor der Haustür. Die Landtagswahlen findet in Sachsen und Thüringen am 1. September und in Brandenburg am 22. September statt. Mit Wahlergebnissen der Europawahl von etwa 30 % (in diesen Ländern: genauer 31,8 %, 30,7% und 27,5 %) stehen die Nazis an der Schwelle zur Landesregierungsführung.

Andererseits haben 70% die Nazis nicht gewählt und von denen gehen sogar ein paar (zig) Tausend auf die Straße. Nachhaltiger Erfolg im Großen (keine AfD) und im Kleinen (Schutz diskriminierter Gruppen) wurde damit leider noch nicht erreicht.

Wir brauchen Antifaschistische Solidarität

Unser Haus brennt und bald bricht das Fundament. Gleichzeitig scheint die Antifaschistische Aktion im Nahost-Konflikt unversöhnlich und des gemeinsamen Handelns unfähig. Wir wollen die Bedeutung des Konfliktes und das Leid der Opfer auf beiden Seiten keinesfalls herunterspielen. Nur müssen wir fürchten, dass unser Kernanliegen - eine freie, vielfältige und sichere Welt für alle sichern und Nazis bekämpfen - in unserer eigenen Realität scheitert. Und zwar ganz real, in nicht mal zwei Monaten. Das darf nicht passieren, auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts nicht. Antifaschismus ist unser Thema und jetzt ist die Zeit, gemeinsam dafür zu kämpfen.

Wen und was wollen wir erreichen?

Die Mehrheit wählt nicht die Nazis, viele gehen sogar gegen sie auf die Straße. Was der leisen Mehrheit fehlt, ist die laute Stimme. Und die sollen sie haben.

Siamo Tutti Antifascisti ist unser stärkster Spruch: antifaschistisch, in seiner Umsetzung beeindruckend und inhaltlich nicht zu radikal. Das erscheint uns wichtig. Der Spruch ist treffend und politisch neutral genug für eine breite Masse. Und schon relativ bekannt.

Siamo Tutti Antifascisti soll auf großen Demos funktionieren, am besten mit Klatschen und Armen oben.

#SiamoTuttiAntifascisti muss trenden und im Internet lauter sein als die Nazis.

Siamo Tutti Antifascisti möge die Antwort auf jegliche rassistische oder faschistische Scheiße sein, die Personen (mit)erleben müssen, um Widerstand zu leisten und Unterstützung zu erhalten.

Was können wir machen?

Inis sollen motiviert werden, ggf. mit verteilten Kleingruppen auf allen, aber v.a. den größeren Demos Siamo Tutti Antifascisti zu propagieren. Aus eigener Erfahrung funktioniert das selbst in wenig politischen Blöcken gut.

Aber noch besser funktioniert es, wenn ALLE diesen Spruch kennen.

Das ist der Weg zum Ziel dieses Projektes. Siamo Tutti Antifascisti muss auf allen Kanälen senden.

Wir sehen überall Menschen, die das gut finden könnten, auch in Öffentlichkeit und Medien. Da wollen wir hin.

Medienschaffende, auch Prominente, und Influencerïnnen können überzeugt werden, diesen Slogan bzw. Hashtag zu benutzen oder darüber einen Beitrag zu machen. Musikerïnnen können ein Lied mit diesem Titel schreiben. Graffiti-Künstlerïnnen können die Städte damit markieren. Es kann geflyert, plakatiert und geklebt werden. Selbst sympathische Werbe-Agenturen könnten um Unterstützung gebeten werden.

Überall möge dieser Spruch auftauchen, gern mit entsprechenden Beiträgen.

Eure Ideen, euer Engagement und eure Reichweite sind gefragt!

Es erscheint uns sinnvoll, dafür einen Startzeitpunkt zu wählen, obwohl Kontinuität notwendig ist. Wer also ein Datum braucht: ab 1. August soll gesendet werden - dann bleibt noch ein Monat. Davor ist natürlich auch alles absolut wünschenswert.

Während das Projekt dezentral umgesetzt werden soll, erscheint uns das Angebot zu Vernetzung für Kommunikation, koordinierter Unterstützung oder Rückmeldung sinnvoll. Unserer Auffassung nach braucht es z.B. gute Texte für verschiedene Adressatïnnen, Share Pics, Flyer, kreative Ideen. Wenn ihr Kapas und Lust habt, das Projekt zu unterstützen, Fragen, Anmerkungen oder gute Mail-Verteiler, dann meldet euch unter siamotuttiantifascisti@systemli.org (Wir verzichten aus praktischen Gründen erstmal auf PGP. Das ist aber natürlich möglich.)

Ansonsten macht euer Ding auf eure Art in möglichst groß und breit, ab sofort oder ab dem 1. August.

Verbreitet diesen Text weiter - wie er ist, gekürzt oder passend verändert.

Alle warten auf eine laute Antwort.

Siamo Tutti Antifascisti!