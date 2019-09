Wir nehmen uns die Buehne! My Body, My Choice!

Da wir leider sehr schnell durch viele Bullen und Secus von der Bühne geräumt wurden, konnten wir nicht alles sagen, was unserer Meinung nach gesagt werden müsste. Deshalb hier nochmal die Sätze, die wir den Fundis noch an den Kopf werfen wollten: Wir sind heute hier, weil wir für selbstbestimmte und sichere Abtreibungen kämpfen. Wir sind solidarisch mit allen Menschen, die Abtreibungen durchführen, dafür angegriffen werden und Repressionen ausgesetzt sind. Abtreibungen und der Zugang zu Informationen darüber sollten legal und leicht zugänglich sein. Wir finden es scheiße, dass ihr Menschen und Kinder für eure fundamentalistische Agenda instrumentalisiert. Weltweit sterben täglich Menschen an unsicheren Abtreibungen. Was fällt euch ein über Einzelschicksale zu debattieren, Menschen zu verurteilen und anzugreifen, die sich für eine Abtreibung entscheiden? Was wir brauchen ist nicht eure fundamentalistische Kackscheiße sondern den queerfeministischen Widerstand. Außerdem sind wir solidarisch mit allen Sexarbeiter*innen sowie allen Menschen, die tagtäglich um Selbstbestimmung und Anerkennung kämpfen müssen. Unsere Körper unsere Entscheidung.

Wir freuen uns, dass heute so viele verschiedene Aktionen gelaufen sind und noch weiterhin passieren werden. Lasst uns nicht aufhören, für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen und den Fundis zu zeigen, dass wir sie so richtig scheiße finden. Bildet Banden. Für mehr Militanz und den queerfeministischen Widerstand.

#femidarity