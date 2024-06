From Augsburg to Athens: SOLIDARITY WITH PROSFYGIKA

*english version below*

Von Augsburg nach Athen:

SOLIDARITÄT MIT der besetzten Nachbarschaft PROSFYGIKA

Seit Dienstag, den 18.06.2024, greift der griechische Staat wiederholt die Gemeinschaft von Prosfygika an. Die Cops versuchen wiederholt Bewohner*innen der selbstverwalteten Nachbarschaft zu entführen. Sie setzen Tränengas und Blendgranaten unter anderem gegen Familien, Geflüchtete, Ältere und Schwangere ein.

Die Menschen aus der Nachbarschaft reagierten sofort und gingen in die direkte Auseinandersetzung mit den Cops auf der Straße. So konnten sie viele ihrer Nachbar*innen befreien.

Die Menschen aus Prosfygika verteidigen ihre Gemeinschaft weiterhin entschlossen und furchtlos gegen den griechischen Staat.

Prosfygika ist eine selbstorganisierte städtische Gemeinschaft, aus der verschiedenste Graswurzelstrukturen entstanden sind: eine selbstorganisierte Frauenstruktur, eine Bücherei, eine kollektive Bäckerei, eine kommunale Küche, ein Kinderhaus, Selbstbildungs-Strukturen, Gesundheitsversorgung, uvm.

Prosfygika ist eine praktische Antwort auf die durch Herrschaft auferlegten sozialen und wirtschaftlichen Umstände.

Prosfygika funktioniert außerhalb der Regeln von Staat und Kapital, weshalb sie ständigen Angriffen des repressiven Staates und der Profitmaschinerie der Gentrifizierung ausgesetzt sind.

Trotzdem haben sie die Entscheidung getroffen, zu bleiben und zu kämpfen: Für ihr Zuhause, für ihre Gemeinschaft, für einen weiteren befreiten Ort, bis zum Schluss.

WIDERSTAND

SELBSTORGANISATION

SOLIDARITÄT

english version:

From Augsburg to Athens:

SOLIDARITY WITH the squatted neighbourhood of PROSFYGIKA

Since 18/6/2024 the community of squatted Prosfygika is repeatedly attacked by the greek state.

The cops are trying to kidnap members of the autonomous neighbourhood, using tear gas and flashbangs against families, refugees, elderly people and pregnant woman.

The people of the neighbourhood reacted immediately. They fighted the cops on the streets and freed many of their community members.

The people of prosfygika are determined and fearless, furthermore defending their community against the opressive state.

Prosfygika is a self-organized urban community, from which many grassroots structures have emerged, such as a selforganized woman structure, library, collective bakery, communal kitchen, children house, self-education structure, health structure, etc.

Prosfygika is a practical response to the social and economic conditions imposed by domination.

Prosfygika is operating outside the rules of the State and the Capital, because of which they are under continous siege from a repressive state and the profitable machine of gentrification.

But nevertheless they made the decision to stay, to fight and to resist for their homes, for their community, for another liberated place and they will do so until the end.

RESISTANCE

SELFORGANISATION

SOLIDARITY