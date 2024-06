Grundstück von Familie Jordan (AfD) in Hamburg- Wilhelmsburg angegriffen!

Widersetzen und weitergehen!

In der Nacht vom 23. auf den 24.6. haben wir dem Grundstück von Nicole und Norbert Jordan (Georg- Wilhelm- Straße, Hamburg- Wilhelmsburg) einen Besuch abgestattet. Beide gehören dem faschistischen Flügel um Björn Höcke an. Nicole und Norbert Jordan traten bei den Bezirkswahlen Anfang Juni als Kanditat:innen für den Bezirk Mitte, mit Forderungen wie ua. „Deutsch statt Gendern“ und „Keine Kuscheljustiz mit kriminellen Migranten“ an.

Die AfD und besonders der Flügel um Björn Höcke und damit auch die Jordans, stehen für einen Ausbau der Abschottungs- und Abschiebepolitik und wollen an Deutschlands Grenzen wieder Mauern und Zäune ziehen. Aus symbolischen Gründen haben wir daher das Eingangstor mit einem Bügelschloss und einer Menge Bauschaum verschlossen. Weiterhin haben wir die Häuser auf dem Hof mit reichlich roter Farbe verschönert.

Die Jordans leben in Hamburg- Wilhelmsburg in einem Stadtteil, mit hohem Migrationsanteil. Viel zu lange wurden sie hier in Ruhe gelassen. Der Rechtsruck in Deutschland schreitet mit immer härteren Mitteln voran. Diesem müssen wir mit allen Mitteln begegnen!

Wir fordern alle Antifaschist:innen in Hamburg dazu auf, der AfD die Räume zu nehmen, ob mit Protesten oder durch Angriffe, ob Parteibüros oder Privatwohnungen. Auch wenn der Wahlkampf vorbei ist und den antifaschistischen Interventionen in der Zeit unser Dank gilt: Die AfD hat sich zu lange sicher gefühlt!

Ebenfalls fordern wir alle Antifaschist:innen dazu auf, am Wochenende des 28.-30.6. nach Essen zu fahren, um den Bundesparteitag der AfD zu verhindern. Auch aus Hamburg wird es eine gemeinsame Anfahrt mit Bussen geben. Schließt euch an!

Gemeinsam die rechte Welle brechen – Ob in Hamburg, Essen oder sonst wo: Kampf dem Faschismus, mit allen Mitteln!