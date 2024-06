[DE/ENG/FR/ESP/SHQ/TR] AUFRUF ZUR INTERNATIONALEN SOLIDARITÄT FÜR DIE GEMEINSCHAFT DER BESETZTEN PROSFYGIKA

Wir rufen alle GenossInnen auf, Solidaritätsaktionen in ihren Städten zu machen, zum Beispiel: Soli-Banner, Fotos und Videos zu schicken, die Texte und Aufrufe der Gemeinschaft in den Medien zu verbreiten, Versammlungen/Interventionen bei der griechischen Botschaft und dem griechischen Konsulat zu machen.

Wir rufen zur finanziellen Unterstützung auf.

Wir rufen GenossInnen auf, ab sofort und während der nächsten Zeit im Sommer in die Gemeinde zu kommen, um Teil der Gemeinde und ihrer Strukturen zu sein, bei der Barrikadierung zu helfen und die Gemeinde ganzheitlich zu verteidigen.

Informiert euch über die sozialen Medien von Prosfygika. Wir rufen alle GenossInnen auf, die Veröffentlichungen der Gemeinschaft in ihre Sprachen zu übersetzen.

Für weitere Informationen und für den Zeitraum, in dem die GenossInnen kommen wollen, könnt ihr euch an sykapro_squat@riseup.net wenden.

SOLIDARITÄT IST DIE WAFFE DES VOLKES

IM KRIEG GEGEN DEN KRIEG DER BOSSE

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net

[ENG] CALL FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY TO THE COMMUNITY OF SQUATTED PROSFYGIKA

We call for international solidarity from all of our comrades from different places around the world in this moment that the state is trying to provoke the community of squatted Prosfygika. Our answer should be resistance, solidarity and militant defense. We need to defend our liberated ground, our values and our freedom!

We call all the comrades to make solidarity actions in their cities, for example: hanging banners, send photos & videos of solidarity, propagandize the texts & the calls of the community in the media, gatherings/interventions at the embassy & consulate of Greece.

We call for financial support.

We call for comrades to come in the community from now on and the next period of time inside the summer to be part of the community, of its structures, to help with the barrications and to defend holistically the community.

You can get informed through the social media of Prosfygika & we call all the comrades to translate in their language the texts of the community.

For more informations, for period of time that comrades want to come, you can contact: sykapro_squat@riseup.net

SOLIDARITY IS THE WEAPON OF THE PEOPLE

WAR TO THE WAR OF BOSSES

Assembly of Squatted Prosfygika (SY.KA.PRO.)

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net

[FR] APPEL À SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE POUR LA COMMUNAUTÉ DU SQUAT DE PROSFYGIKA

Nous appelons à la solidarité internationale de tou·tes nos camarades de différents endroits du monde en ce moment où l'État tente d'attaquer la communauté du squat de Prosfygika. Notre réponse doit être la résistance, la solidarité et la défense militante. Nous devons défendre les espaces libérés, nos valeurs et notre liberté !

Nous appelons tou·tes les camarades à faire des actions de solidarité dans leurs villes, par exemple : accrocher des banderoles, envoyer des photos et des vidéos de solidarité, propager les textes et les appels de la communauté dans les médias, des rassemblements/interventions devant les ambassades et consulats de Grèce.

Nous appelons à un soutien financier.

Nous appelons les camarades à venir dans la communauté à partir de maintenant et pendant la période estivale qui arrive pour faire partie de la communauté, de ses structures, pour aider aux barricades et pour défendre la communauté de manière holistique.

Vous pouvez vous informer à travers les médias sociaux de Prosfygika, nous appelons tou·tes les camarades à traduire dans leurs langues les textes de la communauté.

Pour plus d'informations, pour les périodes où les camarades veulent venir, vous pouvez contacter : sykapro_squat@riseup.net

LA SOLIDARITÉ EST L'ARME DES PEUPLES

GUERRE À LA GUERRE DES PATRONS

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net

[ESP] LLAMADO DIRIGIDO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA PARA LA COMUNIDAD DE PROSFYGIKA OKUPADA EN ATENAS, GRECIA

Hacemos un llamado a la solidaridad internacionalista de todos nuestrxs compañeros, compañeras y compañerxs de diferentes lugares del mundo en este momento en el que el estado intenta provocar a la comunidad ocupada de Prosfygika. Nuestra respuesta debe ser la resistencia, la solidaridad y la defensa militante.

¡Necesitamos defender nuestro suelo liberado, nuestros valores y nuestra libertad!

Llamamos a todxs lxs compañerxs a realizar acciones de solidaridad en sus ciudades, por ejemplo: colgar pancartas, enviar fotos y videos de solidaridad, propagandizar los textos y las llamadas de la comunidad en los medios de comunicación, concentraciones/intervenciones en la embajada y consulado de Grecia.

Pedimos apoyo financiero.

Hacemos un llamado a lxs compañerxs para que vengan a la comunidad en Atenas a partir de ahora y durante el próximo periodo de tiempo dentro del verano para formar parte de la comunidad, de sus estructuras, para ayudar con las barricadas y para defender holísticamente a la comunidad.

Puedes informarte a través de las redes sociales de Prosfygika. Llamamos también a todxs los compañerxs a traducir a su idioma los textos de la comunidad.

Para más información, para el periodo de tiempo que lxs compañerxs quieran venir, pueden contactarnos vía: sykapro_squat@riseup.net

LA SOLIDARIDAD ES EL ARMA DE LA GUERRA DEL PUEBLO

A LA GUERRA DE LA PATRONAL

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net

[SHQ] THIRRJE PËR SOLIDARITET NDËRKOMBËTAR PËR KOMUNITETIN E OCCUPUR PROSFYGIKA

Bëjmë thirrje për solidaritet ndërkombëtar për të gjithë shokët dhe shoqet tona nga vende të ndryshme të botës në këtë moment që shteti po përpiqet të provokojë komunitetin Prosfygika. Përgjigja jonë do të jetë rezistenca, solidariteti dhe mbrojtja luftarake e komunitetit. Duhet të mbrojmë teritoret tona të çliruara, vlerat dhe lirinë tonë!

Ne i bëjmë thirrje të gjithë shokëve dhe shoqeve të bëjnë aksione për solidariteti në qytetet e tyre, p.sh.: varje të pankartave, dërgimi i fotove dhe videove të aksioneve për solidaritetit, propagandim të teksteve dhe thirrjeve të komunitetit në media, tubime/ndërhyrje në ambasadën dhe konsullatat të Greqisë.

Ne bëjmë thirrje për mbështetje financiare.

Bëjmë thirrje për shok dhe shoqe të vijnë të mbshtesin komunitetin në periudhën e ardhshme brenda verës për të qenë pjesë e komunitetit, e strukturave të tij, për të ndihmuar në barrikacionet dhe për të mbrojtur në mënyrë tërësore komunitetin.

Ju mund të informoheni përmes rrjeteve sociale të Prosfygika dhe u bëjmë thirrje të gjithë shokëve dhe shoqeve të përkthejnë në gjuhën e tyre tekstet e komunitetit.

Për më shumë informacione, dhe nëse doni të vini na kontaktoni: sykapro_squat@riseup.net

ARMA E POPUJVE ESHT SOLIDARITETI

LUFT KUNDRA LUFTES TE CDO AUTORITETI

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net

[TR] İŞGAL EDİLMİŞ MÜLTECİ EVLERİ (PROSFYGIKA) TOPLULUĞU İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Devletin işgal altındaki Prosfygika topluluğunu provoke etmeye çalıştığı bu anda, dünyanın farklı yerlerinden tüm yoldaşlarımızı uluslararası dayanışmaya çağırıyoruz. Cevabımız direniş, dayanışma ve militan savunma olmalıdır. Özgürleştirilmiş alanlarımızı, değerlerimizi ve özgürlüğümüzü savunmalıyız!

Tüm yoldaşları kendi şehirlerinde dayanışma eylemleri yapmaya çağırıyoruz; pankartlar asmak, dayanışma fotoğrafları ve videoları göndermek, metinlerin ve topluluğun çağrılarının medyada propagandasını yapmak, Yunanistan büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde eylem ve etkinlikler.

Mali destek çağrısında bulunuyoruz.

Yoldaşlarımızı şu andan itibaren ve önümüzdeki yaz döneminde topluluğun, yapılarının parçası olmaya, barikat çalışmalarına yardım etmeye ve topluluğu bütünsel olarak savunmak için mahalleye gelmeye çağırıyoruz.

Prosfygika'nın sosyal medyası aracılığıyla bilgi edinebilirsiniz. Tüm yoldaşları topluluğun metinlerini kendi dillerine çevirmeye çağırıyoruz.

Daha fazla bilgi ve yoldaşların gelmek istedikleri zaman dilimi için sykapro_squat@riseup.net adresinden iletişime geçebilirsiniz.

DAYANIŞMA, PATRONLARIN SAVAŞINA KARŞI HALKIN SİLAHIDIR

Twitter: @Prosfygika

Mail: sykapro_squat@riseup.net