Aufruf

Für das Leben, für die Freiheit – In Gedenken an Micha und alle anderen Gefallenen

Vor einer Woche erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Freundes und Weggefährten Micha. Er wurde bereits am 14. Dezember 2018 durch Bomben des türkischen Staates in den südkurdischen Medya-Verteidigungsgebieten im Nordirak getötet.

Wir haben an seinem Lebensweg auf verschiedene Weisen Teil gehabt, sei es in der Schule, auf Reisen und in der Politik. Viele aus Potsdam kennen ihn dabei als Micha, andere als Xelîl, die Freund*innen, die ihn in den letzten zwei Jahren begleiteten als Bager.

Wir können sagen, wir waren am Anfang dabei. Es war und ist die gemeinsame Suche nach dem guten und gerechten Leben in Solidarität und der Kampf um Selbstbestimmung und Freiheit, die wir teilen. Aus dieser Gemeinsamkeit entsteht Verbundenheit. Nun, da wir mit seinem scheinbar endgültigen Verschwinden aus unseren Leben konfrontiert sind, sind wir traurig. Wir sind traurig, überfordert, befremdet. Wir sind wütend. Wir sind aber auch klar: Dass aus unserer Verbundenheit heraus wichtige Aufgaben entstehen.

Die Aufgabe, diejenigen Geschichten von und über Micha zu erzählen, die ihn zu dem großartigen Menschen gemacht haben, der er war und ihn den Weg haben gehen lassen, den er gegangen ist. Die Aufgabe, über seine Erfahrungen und die seiner Freund*innen in den Bergen Kurdistans zu berichten. Die Aufgabe, klar zu machen, dass sein Tod weder Einzelfall noch Unglücksfall ist. Die Aufgabe, den Kampf der Menschen in Kurdistan und weltweit für ein lebenswertes Leben, Freundschaft und Solidarität zu führen und zu unterstützen. Die Aufgabe, in jedem Moment und an jedem Ort für die Utopie einer befreiten Gesellschaft einzutreten.

All das sind Lebensaufgaben. Micha hat in seiner Zeit das Mögliche getan, wir tun das unsrige heute und in Zukunft.

In Gedenken an Micha und die vielen anderen Gefallenen im kurdischen Befreiungskampf treffen wir uns am Sonntag den 1. September 2019 zu einer Gedenkdemonstration um 18 Uhr am Jahrtausendfeld/Karl-Heine-Straße. An diesem Tag - seinem Geburtstag - werden wir unsere Wut und unseren Kampfeswillen für ein gutes Leben in Freiheit auf die Straße tragen.

Wir rufen euch auf, auch an euren Orten Demonstrationen oder Aktionen durchzuführen!

Kommt zahlreich!

Şehîd namirin - die Gefallenen sind unsterblich.

Der Kampf geht weiter!

In Gedenken an Michael Panser, in Gedenken an Xelîl Viyan, in Gedenken an Bager Nûjiyan.

Gedenkdemonstration | Sonntag, 1.09. | 18 Uhr | Am „Jahrtausendfeld“, Leipzig, Plagwitz

Aufruf - Bangawazî

Ji bo jiyanê û azadiyê – Bîranîna Micha – Ş. Bager û şehîdên din

Berî heftiyekê nûçeya şehadeta heval û rêhevalê me Micha gihaye me. Wî di roja 14’ê Kanûnê 2018’an de bi bombeyên dewleta Tirk di herêmên parastina Medya li Başûrê Kurdistanê, Bakurê Iraqê hatiye kuştin.

Em her yek bi awayekî din tevlî rêya jiyana wî bûne. Di dibistanê de, dema rêwiyên me û di nava siyasetê de. Gelek ji bajarê Potsdamê wî mîna Micha nas dikin, hineka din mîna Xelîl û hevalên wî yên salên dawî pê re meşiyan jî Bager jê re digotin.

Em dikarin bêjin ku me despêkê wî nas kir. Berî jî û di roja îro de jî xala me ya hevbeş, lêgerîna me ya jiyanekê baş û adil di nava piştgiriya hev de û tekoşîna me ji bo serxwebûn û azadiyê ye. Ji vê hevbeşbûnê girêdana hevbeş çêdibe. Aniha, bi agahiya windabûna wî ji jiyanên me, em xemgîn in. Em xemgîn in, ev hêza me derbas dike, em xerîb dimînin. Lê em bi hêrs in jî. Ji ber ku yek tişt net e: Ji ber ku em girêdayî hev in, erkên girîng li pêşiya me ne.

Erka me ev e ku em lazime çîrokên wî û çîrokên li ser jiyana wî zindî bihêlin û vebibêjin. Ji ber ku ev çîrok in ku wî anîn asta mirovekê bi bandor û ev çîrok in jî ku rê pêşiya wî vekirine. Erka me ev e ku tecrûbeyên wî û hevalên wî ji çiyayên Kurdistanê parve bikin. Erka me ev e ku şehadeta wî ne yekane ye, ne jî bêbextî ye. Erka me ev e ku tekoşîna mirovên li Kurdistanê û li seranserê cîhanê ji bo jiyanekê bi rûmet, hevaltî û mil bi mil bimeşînin. Erka me ev e ku em di her kêliyê de û di her cihê de ji bo xeyala xwe ya civakekê azad dengê xwe bilind bikin.

Ev hemû erk in têra jiyanekê dikin. Micha di wextê xwe de her tiştê destê wî kir, niha lazime em ci bikeve destê me jî bikin ji bo em tekoşîna wî dewam bikin.

Ji bo bîranîna Micha – Ş. Bager û gelek şehîdên din ên tekoşîna rizgariyê ya Kurd em ê hevdu roja Yekşem, 1’ê Îlonê 2019’an, saet 18 li Jahrtausendfeld / Karl-Heine-Straße bibînin. Ev roj, di heman demê de rojbûna wî, em dixwazin hêrsa xwe û vîna me ya tekoşînê ji bo jiyanekê baş û azad bînin ser kolanan.

Em banî we dikin, li war û bajarên xwe meş û çalakiyan pêk bînin!

Hemû werin!

Şehîd namirin!

Tekoşîn dewam e!

Bîranîna Michael Panser, bîranîna Xelîl Viyan, bîranîna Bager Nûjiyan.

Meşa bîranînê | Yekşem, 01.09. | Saet 18 | Jahrtausendfeld, Leipzig, Plagwitz |