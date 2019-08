Syndikatbleibt ! Kundgebung vor Spekulantenfirma gegen Rausschmiss

Konkret geht es um einen Räumungsprozess am 29. Oktober in Berlin. Doch die Kneipe kämpft in dm Bewußtsein, eine von vielen im Kampf gegen exorbitante Mietsteigerungen, Gentrifizierung und Zwangsräumungen zu sein. Bereits am 7. September sind alle Unterstützer*innen aufgerufen, sich auf dem Weisestrassenfest vor die Kneipe zu stellen und deutlich zu machen, wie groß der Rückhalt für diese Kiezlegende Neuköllns wirklich ist.

Wir begleiteten das Kneipenkollektiv bei seinem Protest und veröffentlichten diesen Radio Beitrag.

<iframe src="https://archive.org/embed/berichtsyndikatkundgebung" width="500" height="30" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe>

Weitere Informationen: Syndikat bleibt! und Weisestrassenfest 2019

-----------------------------

Radio Aktiv Berlin – jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats aus dem Studio Ansage (StAn) im Freien Radio – Berlin-Brandenburg von 16 – 17 Uhr auf der 88,4 FM in Berlin und 90,7 FM in Potsdam - Sondersendungen am 1. Mittwoch des Monats um 22 Uhr auf den gleichen Frequenzen

Blog, Podcasts & Livestream