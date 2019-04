Ein Beispiel ist das Neuköllner Kneipenkollktiv Syndikat, dass nach dem Willen der englischen Spekulanten Pears Global Real Estate Unlimited bereits am 31. Dezember 2018 nach 33 Jahren Kneipenbetrieb hätte schliessen sollen. Das haben die Kollektivist*innn aber nicht getan. Sie sind drin geblieben und haben die Schlüssel behalten. Inzwischen sind sie mit einer Räumungsklage konfrontiert und nutzten den Anlass, sich vor dem Büro von Pears Global am Berliner Kurfürstendamm 177 zu versammeln. Hier könnt ihr hören, was dort gesagt wurde.

Das Syndikat plant weitere Besuche bei den Spekulanten:

Do, 23. Mai 2019 um 16 Uhr

Do, 13. Juni 2019 um 16 Uhr

#Syndikatbleibt

https://syndikatbleibt.noblogs.org

Radiobeitrag hier hören:

http://radioaktivberlin.blogsport.de/2019/04/22/syndikat-bleibt-bericht-vom-berliner-ku-damm/

-----------------------------

