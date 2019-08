„Rheinmetall entwaffnen“ Camp in Unterlüß – das Patriarchat enttarnen

Seit 1899 hat das größte deutsche Rüstungsunternehmen „Rheinmetall“ einen Standort in Unterlüß.

Die 2 Fabriken und der dazugehörende Schießplatz mit 50 qkm, sind das größte private Test- und

Versuchsgebiet für Waffen und Munition in Europa.

Vom 01.09.- 09.09. findet nun wieder das „Rheinmetall entwaffnen“- Camp und die dazugehörende

Demonstration (07.09. 13Uhr) statt. Das Camp wird durch ein breites Bündnis von

unterschiedlichen antimilitaristischen und internationalistischen Gruppen organisiert. Einer der

Sprecher des Bündnisses erklärt gegenüber „Celle Heute“ : „Wir sehen Deutschlands größten

Rüstungskonzern als aktiven Motor in einem zerstörerischen Räderwerk von Ausbeutung, Krieg

und Abschottung. Dieses Geschäft mit dem Tod wollen wir sichtbar machen und stören“.

In den Kriegsgebieten in die Rheinmetall seine Waffen liefert, sind vor allem Frauen und Kinder

vom Krieg und der patriarchalen Gewalt betroffen, die sich durch Verschleppung und

Vergewaltigung äußert.

Hierbei ist es jedoch wichtig, Frauen nicht nur die Opferrolle zuzuschreiben. Ein Beispiel sind die

Ezid*innen. Der Jahrestag des Genozids an den Ezid*innen durch die Bombardements der Türkei

jährt sich dieses Jahr zum 5. Mal und trotz der traumatischen Erfahrungen der ezidischen

Gemeinschaft, wird nun im Gebiet Sengal eine demokratische und geschlechterbefreite Gesellschaft

aufgebaut. Die Ezid*innen sind hierbei Vorreiter*innen und treiben den Aufbau in allen

gesellschaftlichen Bereichen voran.

Der deutsche Staat unterstützt durch genehmigte Rüstungsexporte in Kriegsgebiete und an ihre

undemokratischen Machthaber und Regime, die offen faschistische Praxis dieser und trägt zu einer

Verschärfung von Konflikten bei. Sei es der gestürzte Diktator Baschir im Sudan oder der nun

herrschende Militärrat, mit Personen, wie Mohamed Hamdan Dagalo (Dagalos Miliz), welche durch

die Bundesregierung hofiert und unterstützt werden, trotz der Gewalt gegen die Bevölkerung und

vor allem den Frauen im Sudan. Oder Bolsonaro in Brasilien, welcher mit faschistischen Praktiken

in seinem Land gegen Oppositionelle und FLTI* Personen vorgeht. Seit seiner Machtübernahme ist

die Mordrate an FLTI* Personen um ein vielfaches gestiegen. Das hält die deutschen

Wirtschaftsvertreter jedoch nicht davon ab, offen die Machtübernahme zu bejubeln und deutsche

Unternehmen investieren zu lassen.

Nicht vergessen werden sollte die Türkei mit dem Erdogan Regime, die weiterhin Milliarden Euro

im Rahmen des sogenannten „EU- Flüchtlingsdeals“ erhält, welche dann wiederum in deutsche

Waffenlieferungen oder den Bau von Rüstungswerken im eigenen Land, investiert werden. Und das

obwohl die Türkei im eigenen Land gegen Oppositionelle, ethnische und religiöse Minderheiten mit

repressiven Methoden und Gewalt vorgeht. Auch außerhalb der eigenen Grenzen sorgt die Türkei,

mit ihren osmanischen Großmacht-Phantasien, durch völkerrechtswidrige Besetzungen von

Gebieten in Nordsyrien, wie Afrin oder Gebieten im Nordirak, für Krieg und die Durchsetzung

eines Systems, welches auf Unterdrückung und Assimilierung in der Region setzt. Die

Bundesregierung und Rheinmetall interessiert das jedoch nicht, sondern allein der Profit, somit

werden weiter munter Panzer und Waffen für diese Angriffe geliefert.

Die Verpflichtung der Bundesregierung Rüstungsexporte zu prüfen und vor allem eine

Kontrollfunktion zu übernehmen, nimmt sie nur auf dem Papier wahr. Vor allem wenn

Nationalstaaten Teil eines bestehenden militärischen Konfliktes oder Kriegsparteien sind, müssten

diese Rüstungsexporte abgelehnt werden. In der Realität sieht das jedoch anders aus. Die

wirtschaftlichen Interessen und schmutzigen Deals stehen im Vordergrund und die Kontrollfunktion

wird einfach umgangen, in dem Rüstungskonzerne, wie Rheinmetall Fabriken in Italien und

Südafrika eröffnen oder ihre Technologie zum Bau von Waffen einfach weiterverkauft.

DieBundesregierung zieht sich aus der Verantwortung und schließt ihre Augen vor den kreativen Ideen

von Rheinmetall Defence die bestehenden Regeln für Rüstungsexporte zu umgehen.

Dieser Militarismus kann als eine Ausformung von Patriarchat, in Verbindung mit Kapitalismus und

dem Machtstreben von Nationalstaaten, bezeichnet werden.

Zentrale Elemente, wie Konkurrenz und Profitmaximierung, sowie die immer schneller wachsende

Ausbeutung von Ressourcen und menschlicher Arbeitskraft, sind nur ein Teil des zerstörerischen

patriarchalen Systems, welches die Lebensgrundlage für Menschen auf der ganzen Welt zerstört.

Die Unterstützung von Kriegen und Krisen auf der Welt, in unserem Falle durch Rüstungsexporte

sind nötig, damit Deutschland seine privilegierte Position in der Weltpolitik behält. Die Regierung

nutzt die Unterstützung von Regimen, wie der Türkei zur Destabilisierung von Regionen, um

eigene Machtinteressen durchzusetzen. Es geht einzig und allein um den Machterhalt und die

Ausweitung von Einfluss in geopolitisch strategisch wichtigen Regionen der Erde, immer unter dem

Deckmantel von Gesetzen, welche eine scheinbare demokratische Absicherung von

Rüstungsexporten darstellen sollen.

Es ist daher wichtig, dass feministische Kräfte in Deutschland eine feministische Perspektive mit in

das „Rheinmetall entwaffnen“- Camp in Unterlüß bringen, um das Patriarchat zu enttarnen und

Zusammenhänge sichtbar zu machen. Eine neue Friedensbewegung, die sich daraus entwickelt,

wäre denkbar und diese benötigt dringend eine feministische Perspektive.

Ob in Rojava, bei den Zapatista, im Sudan oder Iran sehen wir, dass Frauen, wenn sie sich

organisieren eine große Kraft darstellen und das patriarchale System zum Wanken bringen können,

daher fürchtet es diesen Zusammenschluss!

Nicht erst seit dem historischen Widerstand der Frauen in Rojava, vor allem auch der YPJ und YPG,

welche den IS besiegt haben, wird deutlich, welch großen Anteil Frauen am Widerstand gegen das

Patriarchat haben.

Wenn wir Widerstand gegen die Praktiken von Rheinmetall leisten, leisten wir gleichzeitig

Widerstand gegen das Patriarchat und damit gegen die Ausbeutung der Erde, gegen Macht und

Unterdrückung! Der Zusammenhang zwischen Militarismus, Patriarchat und dem damit

verbundenen Macht- und Hegemonialstreben von Nationalstaaten kann nicht mehr geleugnet

werden.

Daraus ergibt sich die umso wichtigere Rolle von uns als Feminist*innen in Deutschland, der

Hegemonialmacht der EU, Widerstand zu leisten gegen die Machenschaften von Regierung und

Rüstungskonzernen und dagegen auf die Straße zu gehen. Denn nur dadurch unterstützen wir die

Kämpfe von Frauen weltweit gegen die Unterdrückung durch das Patriarchat und die Ausbeutung

durch den Kapitalismus.

Wir tragen die Verantwortung die Destabilisierung in anderen Regionen, welche durch die

Unterstützung unserer Regierung und Konzernen, wie Rheinmetall, Siemens, Heckler & Koch,

Krauss- Maffei Wegmann, etc. hervorgerufen wird, zu beenden und aufzuhalten!

Rheinmetall entwaffnen!

Jin! Jiyan! Azadi!

Gemeinsam gegen Faschismus!

#RISEUP 4 ROJAVA !