Wuppertal - Solidarität mit das Aktivisti und den 3 von der Parkbank - Sodexo Lkw angezündet

Wir haben mit blankem Entsetzen über die Brutalität und menschenverachtende Praxis vor dem Essener Gericht gegenüber das Aktivisti in dem Artikel von E.L.F.en gelesen (https://de.indymedia.org/node/35017). Wir erwarten von Justiz, Staatsgewalt und Parlamentarismus schon längst nicht mehr viel, aber das Handeln von Polizei, Richterin und den anderen Staatsknechten vor dem Amtsgericht in Essen ist ein weiterer Tiefpunkt.

JEDE_R hat das recht das Geschlecht selber zu wählen und JEDE_R darf selber entscheiden wer sie_ihn wo berühren darf und wer eben nicht. Das zuwider Handeln gegen das nicht berührt werden wollen ist eine eklige Form von Gewallt und nicht zu entschuldigen. Ebenso Gewallt ist es Menschen gegen ihren Willen in Knästen einzusperren und den Kontakt mit der Außenwelt zu unterbinden. Das Versprühen von Sprühkreide und das Abfackeln von Sodexo Eigentum sehen wir nicht als Gewalt an, sondern als legitimes Mittel Protest gegen die herrschenden Verhältnisse auszudrücken. Wenn ein internationales Unternehmen wie Sodexo GA tec dann auch noch Geld mit dem Betreiben von Privatknästen und dem Einsperren/Abschieben von Menschen verdient, hat dieses Unternehmen unsere volle Wut verdient.

Wir haben natürlich im Vorfeld überprüft und ausgeschlossen, dass ein_e Fahrer_in in dem Fahrzeug schläft oder sonst Menschen gefährdet sein könnten. Laut Zeitungsberichten brannte der Lkv vollkommen aus.

Wir solidarisieren uns ganz klar und ausdrücklich mit unser Aktion mit das Aktivisti und fordern die sofortige Freilassung und wünschen dir viel Kraft.

Auch die 3 von der Parkbank sind nicht vergessen. 3 Wochen Knast und das Verweigern von Postzustellung im monotonen Knastleben ist eine Sauerei und ein perfides Druckmittel, um unsere Gefährt_innen zu brechen. Daher fordern wir die verbliebenen Gefährt_innen aus dem Knast freizulassen und ihnen auf dem Weg nach draußen all ihre Post die noch bei der Justiz liegt auszuhändigen.

Auch euch schicken wir mit unserer Aktion viel Kraft um den Knast zu überstehen.

Für die Selbstbestimmtheit von Geschlecht und Körper,

das Knastsystem angreifen, Sodexo GA tec zu Asche

Sofortige Freilassung unserer gesamten Gefährt_innen in Haft

Einsatz : Lkw-Brand auf dem Otto-Hausmann-Ring

Zu einem brennenden Lkw auf dem Otto-Hausmann-Ring wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag gerufen.

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Montag, 29. Juli, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Lkw auf dem Otto-Hausmann-Ring gerufen. Der Laster, der talwärts etwa auf mittlerer Höhe der Straße parkte, brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und ermittelt. Verletzte gab es keine. (WZ)