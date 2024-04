Einschüchterungsversuch gegenüber Teilnehmer von Solidaritätsdemonstration für Daniela Klette

Als Anlass gaben die Polizisten seine Teilnahme an der Demo „Stoppt den Staatsterrorismus“ am 9. März 2024 in Berlin Kreuzberg an und befragten ihn ob er in diesem Zusammenhang Informationen und Kontakt zu Daniela Klette sowie Burkhard Garweg und Ernst-Volker-Staub (gehabt) hätte. Sie bauten das Verhör auf weiteren mutmaßlichen Observationserkenntnissen auf, in dem sie dem Genossen beispielsweise vorhielten, sich in der Nähe der Wohnung von Daniela aufgehalten zu haben.

Darauf gibt es nur eine Antwort: Anna und Arthur halten’s Maul! Wir bekräftigen dies mit dem Verweis auf das Statement der Roten Hilfe. (1)

Diese Maßnahme knüpft an eine fortlaufende Polizeirepression gegen den betroffenen Genosse an. Er wandte sich bereits vor einem Jahr an uns (2), weil er immer wieder willkürlich von der Polizei kontrolliert und in Gewahrsam genommen wurde. Nach einer Kundgebung vor der Wache (3) blieb es einige Zeit ruhig, doch gingen die Repressionen zum Ende des letzten Jahres weiter, so dass dieser Vorfall die mittlerweile neunte Maßnahme dieser Art darstellt.

Quatscht nicht mit den Bullen, lasst euch nicht einschüchtern macht die Bedrohungen öffentlich – keine:r ist allein, denn die Solidarität ist unsere Waffe!

Sie versuchen unsere Solidarität mit den verschiedensten Mitteln zu brechen, doch wir vergessen weder die Gefangenen noch unsere revolutionäre Geschichte!

Am 14. April findet ein internationaler Tag der Solidarität (4) mit Daniela Klette und allen Verfolgten und Gefangenen statt. Beteiligt euch und schreibt den Gefangenen:

Daniela Klette

Justizvollzugsanstalt für Frauen

An der Propstei 10

49377 Vechta

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen Berlin

04. April 2024



(1) https://www.berlin.rote-hilfe.de/anna-und-arthur-haltens-maul-keine-spek...

(2) https://political-prisoners.net/berlin-kundgebung-gegen-polizeiterror/20...

(3) https://political-prisoners.net/auswertung-und-bericht-kundgebung-gegen-polizeiterror-in-berlin/20985/

(4) https://rhi-sri.org/