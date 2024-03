Eine Kritik an der „Adbusting-Aktion: Deine „Israel-Kritik“ ist Antisemitismus“ und an der Zensur auf Indy durch Kriegsbewürworter*innen

Ist es Antisemitismus, wenn die Verfolgung der Hamas von vielen Menschen eben nicht mehr als Akt der legitimen Selbstverteidigung Israels gesehen wird, da die Zerstörung von Gaza mittlerweile und unübersehbar weit darüber hinausgeht?

Ist es Antisemitismus, wenn Menschen die Massaker an der palästinensischen Bevölkerung im Gaza auch als Genozid wahrnehmen? Ist die Einordnung eines Massakers als Genozids nur der von der Shoa betroffenen Menschen zuzugestehen und nicht den Menschen in Ruanda oder den Armenier*innen? Und den Palästinenser*innen? Warum ist die Thematisierung eines möglichen Genozids schon antisemitisch?

Steht Ihr auf dem Standpunkt, als Deutsche dürft ihr keine Position gegen Massaker durch das israelische Militär, egal gegen wen, entwickeln?

Warum ist für Euch Israel die Ausnahme? Schweigt Ihr auch zu anderen Kriegen, oder sind die Euch schlicht egal?

Habt Ihr schon mal vom „positiven Antisemitismus“ gehört? Genau das ist unsere Kritik an Euch. Ihr reproduziert nämlich einen Antisemitismus, der auch wenn ein „positiver“, nicht desto weniger antisemitisch ist, da ihm die gleichen Denkmuster, wie dem „negativen“ zugrunde liegen. Mit welchem Recht sprecht ihr überhaupt, wenn ihr anderen „Deutschen aller Couleur“ vorwerft, „ihren Ressentiments freien Lauf“ zu lassen, Euch selbst aber davon ausnehmt? Waren Eure Großeltern etwa alle im Widerstand gegen den Faschismus? Wieso seid Ihr Euch eigentlich so sicher, keine Antisemiten zu sein, warum glaubt ihr scheinbar, dass ihr von einer Zugehörigkeit zu einer deutschen Schuld bzw. Verantwortung befreit wärt? Seid ihr vielleicht auf dem Mond sozialisiert worden?

Ihr schreibt: „Der von links bis rechts verbreitete Israel-Hass zeigt: Auch fast 80 Jahre nach dem Ende der Shoa hat die Bevölkerung in Deutschland, auch der eher linke Teil, einen Juden-Knacks.“ Und Ihr? Ihr gehört nicht dazu. Oh doch, Ihr seid um keinen Deut besser. Alles andere wäre auch schwer erklärbar, oder?

Eure Plakate strotzen vor allem von Selbstgerechtigkeit und Arroganz. Ihr zeigt auch nicht gerade, dass der Schwur:„Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Krieg.“ für Euch irgendeine tiefere Bedeutung zu haben scheint, denn dieser Schwur sagt: „Nie wieder Antisemitismus aber eben auch jede andere menschenverachtende und erniedrigende Handlung des Menschen an Menschen, die von ihrer Logik her schlussendlich in Vernichtung mündet. Und: „Nie wieder Krieg!“ Das ist universell und kann nur universell gemeint sein und gelesen werden, wenn das „Nie wieder“ ernst gemeint ist. Er gilt für Jüd*innen, er gilt für Palästinenser*innen. Er gilt für jeden Menschen und jedes Land.

Das die Hamas ein patriarchaler Dreckshaufen ist, der einen politisch-religiösen Fundamentalismus verkörpert und 1200 Menschen zum Teil grauenhaft ermordet und vergewaltigt hat – das stellen wir nicht in Frage. Das aber rechtfertigt keinen der Morde der IDF. Das rechtfertigt keine Morde der rechtsextremen Siedler in der Westbank. Das rechtfertigt nicht Eure platte proisraelische Addbustingaktion.

Nein, Ihr habt noch nicht verstanden?

„Maddy“, Euer „Dummy“ sagt: „Falafel futtern und baden in Tel Aviv ist aber nicht drin, da geht das politische Gewissen der Deutschen auf einmal an!“ Das ist behauptet worden. Wie so vieles in Eurem identitär-antideutschen Aktiönchen. Wir jedenfalls kennen niemand, der so etwas von sich gibt. Im Gegenteil gehörte Israel bisher zu den lukrativen Ländern, in denen Deutsche auch gerne Urlaub machten. Und wo der gute Deutsche mindestens einmal im Leben hinreisen musste. Und vor allem gehört es zum guten Ton eines jeden Deutschen auch einen Juden zu kennen und sich mit ihm zu schmücken. Oder sogar in ihren Namen zu sprechen. Und zum Beispiel auch, eine Israel-Fahne aus dem Fenster hängen zu lassen.

Nein, Ihr habt es noch immer nicht verstanden? Die Verbrechen der einen Seite lassen sich nicht mit den Verbrechen der anderen Seite legitimieren. Wer die Verbrechen der Hamas (gut dokumentiert) nicht kritisiert, unterscheidet sich nicht von Menschen, die die Verbrechen der IDF und Siedler (gut dokumentiert) nicht kritisieren. Wer wie Ihr in eines der Plakate schreibt: „Free Gaza from Hamas“ transportiert eine zynische Verachtung von Menschenleben und unterteilt in gute und weniger gute Menschen. Die einen dürfen sterben. „Free Gaza from Hamas“ ist die Legitimation zum Massaker an den Palästinenser*innen, denn damit scheint die „moralische Legitimation“ gegeben zu sein, billigend die Toten in Kauf zu nehmen, 20.000 Tote in der Zivilbevölkerung sind kein Kollateralschaden. Schon das wäre verachtenswürdig genug. Die Massaker sind keine hilflosen Gesten der Verteidigung, sondern zeigen sich systematisch und systemisch angelegt. Sie sind, gut dokumentiert und in ihrer (mit der Zeit immer sichtbarer werdenden) Absicht erkennbar, einem Genozid nicht fern. Wenn selbst die USA schon genötigt ist, Hilfslieferungen über der hungernden Bevölkerung abzuwerfen, so ist dieser Staat, diese Regierung weiter knallhart, wie ihr. Das will was heißen.

Wenn pro-palästinensische Demos es nicht schaffen, trotz der Sorge, Verzweiflung und Wut über die katastrophale Situation auch die Hamas zu kritisieren und anzugreifen, dann ist das Scheiße. Wir verurteilen diese Haltung auch und streiten uns darüber mit den entsprechenden Menschen. Das rechtfertigt aber nicht, einfach nur dagegen zu halten, also die Position der „Gegenseite“ einzunehmen. So kommen wir in der aktuellen Kriegspolarisierung nicht weiter.

Im Gegenteil. Mit Eurer Parteinahme für eine Seite des Mordens seid Ihr ein verlängerter Arm deutscher Staats- und internationaler Kriegspolitik. Ihr legitimiert für Euren persönlichen Kampf gegen Antisemitismus und Euer lustiges Adbusting - Vergnügen den Mord. Ihr seid somit Teil einer Kriegspolarisierung und Mobilmachung. Anstatt diese zu durchbrechen heizt Ihr sie ein.

Euch fehlt der Arsch in der Hose, oder der Arsch im Rock, um sowohl die Hamas, als auch die IDF anzugreifen. Ihr seid Euch zu bequem, Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung beim Namen zu nennen, deren Machterhalt den Krieg braucht wie die Hamas. Beide speisen sich aus dem Tod. Und legitimieren Ihre Macht damit. Es ist feige, dies nicht sehen zu wollen.

Sorry, Leute. Wir empfinden vorsichtig(!) ausgedrückt Distanz vor soviel Unmenschlichkeit. Wir wünschen Euch nie in die Situation von hunderttausenden Menschen zu kommen, die nicht mehr ein noch aus wissen, die vor den Bomben nirgends hin fliehen können. Wir wünschen Euch eine Rückkehr zur politischen Menschlichkeit, die für jeden Menschen gleichermaßen gilt. Für die Geiseln und für die Zivilbevölkerung auf allen Seiten.

Dann erst sind wir auf Augenhöhe und können einen gemeinsamen Kampf gegen jeden Krieg, gegen jeden Antisemitismus, gegen jeden Rassismus und jede Form der Apartheid - Politik etc. entwickeln. Falls Ihr das überhaupt wollt. Solange dem so nicht ist, seid ihr für uns unglaubwürdig.

Wir danken aber für Eure Veröffentlichung und betrachten unsere Antwort als eine Verantwortung zur Diskussion, auch wenn sie für Euch erst mal sehr unerfreulich ausfällt. Aber da Ihr den Mund sehr voll genommen habt, ist das Echo entsprechend. Und wir freuen uns auf eine inhaltliche Erwiderung, Ergänzungen und Widerspruch.

Wir freuen uns auf ein Adbusting gegen Antisemitismus und die Massaker der IDF. Ein Adbusting zugunsten der Palästinenser*innen und Jüd*innen und gegen Fundamentalismus und Militarismus auf allen Seiten.

Hier nochmal der Link zu der kritisierten Aktion auf Indymedia: http://dvqlamnbbzli62qfyt5faspxunueqdxc4csrslhcp2z3haiflnrn6dqd.onion/node/346436

und auf kontrapolis Link: https://kontrapolis.info/12585/

Und ein Link zu einer anderen Position zum Palästina-Israel, die uns nah kommt. Gute Vorsätze fürs "Neue Jahr": Kriegslogiken und Polarisierungen durchbrechen! Auf Indymedia:

http://dvqlamnbbzli62qfyt5faspxunueqdxc4csrslhcp2z3haiflnrn6dqd.onion/node/329711

Gegen jeden Krieg – Hamas, Hisbollah, Siedlerbewegung, Israel, Deutschland, Russland, Syrien, China, Ukraine, USA etc. entwaffnen!