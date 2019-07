Gǎi Dào Nr. 103, Juli 2019 erschienen

Bei all dem, und obwohl die Gǎi Dào das Organ unserer Föderation, also der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen ist, wollten wir von Anfang an auch unsere Leser*innen einladen die Gǎi Dào selbst zu machen – entweder als Teil der Redaktion oder als Autor*in.

Nun, nach 8 Jahren kommen wir (nachdem wir in den letzten Jahren immer mal wieder einen Aufruf gestartet hatten) aber so langsam an die Grenzen unserer Kraft. Ihr habt dies daran bemerken können, das wir seit einiger Zeit nicht mehr pünktlich herauskommen.

Was uns fehlt, sind Menschen (gar nicht viele) die verlässlich und auf Dauer (1-2 Jahre) Aufgaben übernehmen. Bis wir diese Menschen gefunden haben (also, bis Ihr euch endlich bei uns gemeldet habt), werden wir die Gǎi Dào vorerst nur noch alle zwei Monate herausbringen.

Das wird sich natürlich auch auf den Inhalt der Gǎi Dào auswirken. Termine und besonders aktuelle Sachen werden weniger werden müssen, denn niemand mag etwas veraltetes lesen.

Es liegt also an euch – und vielleicht schaffen wir es ja 2020/21 unseren ursprünglichen Plan, die Gǎi Dào als Wochenzeitung herauszugeben, doch noch.

die GaiDao Redaktion

