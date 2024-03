[LE] Solidarische Grüße aus Connewitz nach Rosenheim

Vergangenen Dienstag flogen beim Elternhaus eines Gefährten im bayerischen Rosenheim die Türen auf. Gleichzeitig wurde er in Handschellen von seiner Arbeitsstelle abgeführt, zur Durchsuchung gebracht und im Anschluss zu einer DNA-Abgabe gezwungen. Gegen den damals in Leipzig lebenden Gefährten wird wegen einem "schwerem Landfriedensbruch" am 30.04.2022 ermittelt. Damals kam es zu einem widerständigem Vorabend anlässlich des ersten Mai in Connewitz.

Deshalb kamen wir am Freitagabend auf der Herderstraße in Connewitz zusammen, um solidarische Grüße nach Rosenheim zu schicken.

Niemand ist allein mit der Repression des Staates - Freiräume werden erkämpft!

Mehr Infos zum Fall:

https://de.indymedia.org/node/347157

https://lzo.media/spontandemonstration-in-leipzig-connewitz/