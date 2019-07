Anti-G7 Biarritz 19. — 26.08.2019: 10.000 BesucherInnen bei Gegengipfel erwartet

Über 80 Organisationen aus dem Baskenland und Frankreich rufen in einer aktuellen Presseerklärung zum Gegengipfel gegen den G7, der vom 24. bis 26.08. in der baskischen Küstenstadt Biarritz stattfindet, auf.

Für den Gegengipfel (baskisch: kontragailurra) hat sich das baskische Vernetzungsbündnis G7ez-plataforma und das französische Bündnis "Alternatives G7" an dem u.a. Attac Frankreich beteiligt ist, zusammengetan.

Der Gegengipfel wird vom 19. — 23.08.2019 grenzüberschreitend in den kleinen Küstenstädten Irun ("spanisches" Baskenland) und Hendaye ("französisches" Baskenland) stattfinden.

Auf einem privaten Campingplatz 10km entfernt in/bei Urrugne (auf dem ehemaligen Nestlé-Gelände) können 6.000 bis 10.000 BesucherInnen unterkommen.

Für Samstag den 24.08. rufen alle Organisationen zur Großdemonstration in Irun und Hendaye gegen den G7 auf.

Außerdem wird danach zu massenhaften Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen.

Am 25.08. soll es in den Verbotszonen rund um den G7-Gipfel Kundgebungen u.a. in Anglet, Bayonne und Biarritz gegen die Demonstrationsverbote geben.

Des weiteren ruft das neu entstandene linke Bündnis "G7 blokatu - Block G7" zu Blockade-Aktionen rund um den G7-Gipfel auf.