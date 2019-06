Einladung zum Rebellischen Zusammentreffen / Rebellious Encounter / Encuentro Rebelde 2019

Wir kämpfen für die Hoffnung, wie so viele Andere. Sei es bei Fridays for Future, #Wirsindmehr, Ende Gelände, Welcome United, im Hambacher Forst, beim G20, am 8. März, bei One Billion Rising, in der ZAD, in Bure, Rojava, Oaxaca oder Guerrero. Ob im Alltag, auf der Arbeit oder auf der Straße. Für die Würde, gegen das Patriarchat und den neoliberalen Kapitalismus.

Wir sind alle Teil eines globalen Transformationsprozesses. Wir mögen an verschiedenen Punkten stehen: was uns eint ist die Organisierung als einfache Menschen von links und unten, die Hoffnung und Verbundenheit ernten, wo andere Hass und Krieg säen.

Zusammen mit euch wollen wir diese Verbindungen sichtbar werden lassen und stärken. Wir brauchen widerständige Strukturen und Netzwerke der Solidarität. Wir brauchen Strategien für den Aufbau von antikapitalistischen, antipatriarchalen Alternativen – für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Wir müssen dort, wo wir leben, Alternativen aufbauen und das bereits Erreichte verteidigen.

Wir können den Kapitalismus nur überwinden, wenn wir aufhören uns kapitalistisch zu verhalten. also: auf geht’s, kommt zahlreich und lasst uns aneinander wachsen. Lasst uns Erfahrungen teilen, diskutieren, gemeinsam lernen, respektvoll miteinander umgehen, Kritik üben, uns weiter untereinander vernetzen, gemeinsam praktische Pläne schmieden, zusammen feiern und tanzen. Die Angst überwinden. Lasst uns widerständig sein und rebellische Freude verbreiten.

Wir freuen uns auf euch alle!

Euer Ya Basta Netz

– – –

Einen Tag haben wir reserviert für die Kämpfe der Frauen* weltweit.

Workshops

Habt ihr Lust, einen Workshop anzubieten? Wir freuen uns besonders über Beiträge zu den Themen Internationalismus, Arbeiten, Wohnen, Bildung, Solidarität im Alltag, Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit. Organisierung (und Konflikte) sowie über praktische Workshops zu Körperarbeit, Spiel und Sport. Andere Inhalte sind auch willkommen. Meldet euch gerne unter rebellisches@riseup.net.

Orga

Für Übersetzung, Kinderbetreuung, Kinderprogramm und solidarische Umlagefinanzierung möchten wir gemeinsam Sorge tragen.

Wir bitten um Verständnis, dass es leider nicht möglich ist, Hunde mitzubringen, Assistenzhunde ausgenommen. In der Kommune gibt es Menschen mit Hundehaar-Allergien, ebenso werden kleine Kinder vor Ort sein. Falls dich das daran hindert zum Camp zu kommen, sprich uns bitte an. Wir versuchen eine Lösung zu finden.

Anmeldung

bitte per Mail an rebellisches@riseup.net

• Mit wie vielen Personen kommt ihr?

• Wie viele Kinder sind dabei (und wie alt sind sie)?

• Wollt ihr etwas vorbereiten?

• Benötigt ihr Übersetzungen?

• Wollt ihr Übersetzungen anbieten?

• Habt ihr (Essens-)Allergien?

• Braucht ihr Schlafplatze im Haus, zeltet ihr, schlaft ihr im Bus oder Wagen?

• Gibt es sonst noch etwas, was ihr braucht?

Weitere Infos unter www.rebellisches.org

INVITACIÓN EN ESPAÑOL: www.rebellisches.org/es

Invitation in English: www.rebellisches.org/en