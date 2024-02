[HH] Unangemeldete Demonstration gegen Grenzen, Repression und Nazis

Wir nehmen uns heute die Straße, für militante, antirassistische und antifaschistische Kämpfe. Unsere Gefährt*innen sitzen dafür in Budapest, in Italien und anderswo im Gefängnis, sind auf der Flucht oder werden anderweitig mit Repression überzogen. Uns verbindet der Kampf gegen Grenzen, Rassismus und einen überall erstarkenden Faschismus.

Wir stehen zusammen in unserer solidarischen Kraft, unserer Liebe für die Kämpfenden und unserer ungebrochenen Solidarität.

Der Kampf gegen Staat und Nazis bleibt Handarbeit.

Auf der Rückseite:

Zum Brenner Prozess in Italien: http://www.abatterelefrontiere,bogspot.com

Solidarität mit der Iuventa-Crew: http://www.iuventa-crew.org

Solidarität mt den angeklagten Antifas in Budapest: http://www.basc.news

Free Benni: httpt://www.freexantifas.org/free-benni

Wir haben uns heute die Straße genommen um unserer Wut über das repressive System der Grenzen und Knäste Ausdruck zu verleihen.

Kämpfen wir gemeinsam für die Bewegungsfreiheit aller und das Ende des Krieges gegen die Migration. Gegen ihre Lager, Knäste und Abschiebemaschinerie. Tear down fortress europe.

Solidarität mit den inhaftierten Antifaschist*innen die wegen Angriffen auf Nazis am sog. “Tag der Ehre” in ungarischen, italienischen oder deutschen Knästen sitzen! Mit allen, die aufgrund staatlicher Repression untertauchen mussten oder im Knast sitzen.

Solidarität mit den Angeklagten im italienischen Brenner-Verfahren, bezüglich der Riots an der österreichisch-italienischen Grenze.

Für die Anarchie!

Auf der Rückseite:

We took to the streets today to express our anger towards the repressive system of borders and prisons. Let`s fight together for freedom of movement for all and put an end to the war on migration.

Against their camps, prisons and deportation machine. Against the deportation prison Glückstadt. Tear down fortress europe!

Solidarity with the antifascists, imprisoned in hungarian, italian or german prisons for attacks on neonazis on a fascist commemoration day in Budapest. With all, whom had to go underground or to prison due to state repression.

Solidarity with the accused comrades in the italian Brenner vase, relating to riots at the austrian-italian border.

For anarchy!