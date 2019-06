Kvelertak und ihr Bezug zur Grau- bzw. Braunzone

Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist Kvelertak-Drummer Kjetil Gjermundrød. Kjetil war bis 2009 bei der sexistischen, nationalistischen „Oi“-Band „Haggis“ unter diversen Pseudonymen tätig.1 Diese Pseudonyme lassen schon eine gewisse Haltung erkennen, da er in einem Interview unter anderem als „Kjetil the Nigger“2 vorgestellt wird. In eben diesem Interview verlautbart die Band auch ihr Standing gegenüber Frauen, da sie „Raping“ als Hobby begreifen.3 Ob Scherz oder nicht, es zeigt, dass ein misogynes Frauenbild zugrunde liegt, das auch in Interviews verbreitet wird.

Generell scheint Haggis eine doch eher lockere Haltung gegenüber unterdrückenden Mechanismen und Regimes zu haben. Ihr Logo4 ist nicht nur an den Reichsadler5 des sogenannten dritten Reichs angelehnt, es handelt sich um das ein und dasselbe Emblem, einzig die Krone, die im Haggislogo zu finden ist, ist neu. Die Verbindung aus NS-Symbolik und Frauenverachtung fand wohl in einem Tourflyer 2007 seinen traurigen Höhepunkt, als besagte Kapelle auf „Rape and Pillage Tour“ (Vergewaltigungs- und Plünderungstour“ ging und den Tourflyer6 mit dem Schädel der SS7 schmückte.

2007 scheint sowohl für Haggis als auch für Kvelertak ein bewegtes Jahr gewesen zu sein. Haggis gingen unter dem SS Totenkopf auf Vergewaltigungstour und brachten mit eben jenem Kjetil Gjermundrød ihr zweites Album „Nation of Fools“ auf den Markt.8 Dass ein Song der Platte, antifaschistisches Engagement mit dem Faschismus gleichsetzt, ist Nebensache. „Nation of Fools“ ist das Album „The Impeccable Glory Of Eternal War“9 (2006) vorausgegangen, auf dem sich Songs wie „Wigger“, „I work like a Nigger“ und „So gay“ finden lassen. Die erste Full Length der Band, „Stormtroopers of Hate“10 (2003), das wieder vor Frauenverachtung so strotzt („Alle Dame Er Horer“, „Hammersmashed Prostitute“) erschien auf dem belgischen Rechtsrocklabel „Pure Hate Records“. Das Label der nachfolgenden Alben „United Kids Records“ ist in dieser Hinsicht auch kein unbeschriebenes Blatt und hat in der Vergangenheit ähnlich mit Rechtsoffenheit geglänzt.11

Mit nationalistischen Haltungen und Rechtsextremismus scheint Haggis auch kein Problem zu haben, wenn sich Sänger Ottar Stangeland einen gekreuzigten und von norwegischen Flaggen flankierten Skinhead auf die Brust tätowieren lässt12, vor einer Norwegenflagge spielt, während die Band sich in Norwegenflaggen hüllt13 und schlussendlich auf einem Foto in einem einschlägigen Naziladen mit Hitlergruß abgelichtet wird.14 Wie oben schon angesprochen, erschien 2007 ebenfalls die erste Demo Kvelertaks, die auf den Namen „Westcoast Holocaust“ hört. Hier ist Kjetil zwar noch nicht zu hören, da er erst 2008 zu Kvelertak stieß, es zeigt aber, dass schon eine Grundsensibilität gegenüber dem Thema der Shoa und des Holocausts zu fehlen scheint.15 Kjetil stieß 2008 zu Kvelertak und war zeitgleich noch bei Haggis aktiv. Zu dieser Zeit verwendete er das Pseudonym „Mr. Mobassa“.16 2009, also zu der Zeit, als Kjetil schon bei Kvelertak trommelte, erschien „The Burning“ von Haggis. „The Burning“ fällt dadurch auf, dass auf der Schallplatte selbst ein SS Totenkopf prangt17. Und auch diese Platte ist auf Grau- bzw. Braunzonelabels veröffentlicht worden. So wurden zum einen „Hostile Class Productions“ gewählt, welches zu den „Hate Music Groups“ gezählt wird.18 Zum anderen erschien es auf „Olifant Records“19, einem Label, das offen RAC Bands wie „Contra Boys“20 vertreibt.

Trotz dieser ganzen Indizien auf eine Verstrickung von Haggis mit der rechten Musikszene, fehlen jegliche Distanzierungen von Kvelertak und vor allem von Kjetil. Stattdessen wird sich darum bemüht, Haggis nicht nur als unpolitisch, sondern auch als antifaschistisch zu zeichnen, wie die Band in einem Interview mit der Visions betonte.21 Allerdings ist diese Bezeichnung der Band schon schwer glaubhaft, wenn man sich die mehr als fragwürdigen und zweifelhaften Aktionen von Haggis vor Augen führt.

1 https://www.discogs.com/artist/1886258-Kjetil-Gjermundr%C3%B8d

2 http://back.backstreetbattalion.com/index.php?lang=en&odd=1&show=haggis

3 http://back.backstreetbattalion.com/index.php?lang=en&odd=1&show=haggis

4 http://4.bp.blogspot.com/-JmqW3RVlQE8/TzE9zmLmVHI/AAAAAAAAAF0/I-ZP52RmvO...

5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Reichsadler_der_Deut...

6https://www.facebook.com/213510935339950/photos/ms.c.eJw1zUEOAEEERNEbTbS...

7 https://taz.de/picture/2800719/948/9.jpeg

8 https://www.discogs.com/Haggis-Nation-Of-Fools/release/2101403

9 https://www.discogs.com/Haggis-The-Impeccable-Glory-Of-Eternal-War/maste...

10 https://www.discogs.com/Haggis-Stormtroopers-Of-Hate/release/495645

11 Dies wird nicht nur im „Oire Szene“ Artikel zu Haggis angesprochen, sondern beispielsweise auch in einem Interview des PogoRadios mit einem Zine-Betreiber zum Thema Grauzone.

http://www.pogoradio.de/2009/06/interview-mit-dem-oi-the-print-macher/ Der Grund hierfür ist unter anderem auch die zweifelhafte Nähe zum Rechtsextremismus der Band „Rabauken“, die auf dem Label veröffentlicht wurde und personelle Überschneidungen mit dem Rechtsrockspektrum hat.

12 https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1393138_10153331225455008_...

13https://img.discogs.com/M9hzPPAK8gMxo_Nvrhc_MZA6tZU=/449x315/smart/filte...():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/A-343326-1395395692-8943.jpeg.jpg

14 http://oireszene.blogsport.de/images/haggis1.jpg

15 https://www.discogs.com/Kvelertak-Westcoast-Holocaust/release/6669949

16 https://www.discogs.com/artist/2226877-Mr-Mobassa

17 https://img.discogs.com/ATRi18wVMAQT96YBQYFrXzKFJ-c=/fit-in/600x599/filt...():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2710097-1327231453.jpeg.jpg

18 https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/hate-music

19 http://oireszene.blogsport.de/2010/08/30/oire-szene-vs-contra-records-un...

20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Contra_Boys

21 https://www.visions.de/news/24868/Zu-Besuch-in-Oslo-Kvelertak-erklaeren-...