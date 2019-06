Algerienkrieg, Banlieues, BAC+5

„Die BAC ist Teil der Police nationale und untersteht dort der Direktion für öffentliche Sicherheit. Als berühmt-berüchtigte Sondereinheit für den Kampf in den Vorstädten zieht sie die heftigsten Figuren an, also vor allem jene, die wegen ihres tiefen Bildungsniveaus keine Chance auf Karriere in der Polizei haben.

Also Unterschicht und auch sonst alles klassisch: Arme Ungebildete prügeln auf andere Arme ein. BAC-Leute, darunter übrigens auch Frauen, haben einen Hang zur physischen Auseinandersetzung, z.B. zu harten Kampfsportarten.

Ich habe sie aus der Nähe erlebt und ich hatte doch schon einiges an Soldateska und Milizen erlebt in diversen Ländern, aber nirgendwo sah ich eine so blutbesoffene, aufgeputschte Truppe wie die BAC, hier in Marseille. Es werden immer neue Fälle bekannt.

Etwa der Fall einer 17jährigen, die von der Arbeit kam und von BAC-Leuten zuerst zusammengeschossen, dann am Boden zusammengetreten wurde (offener Schädelbruch, Hirn eingedrückt, x Knochenbrüche, innere Verletzungen, sie hat ganz knapp und dank Passanten überlebt). Als der Untersuchungsrichter dann die Sanitäter befragt hat, gaben die an, sie seien damals gerade von einem anderen Einsatz gekommen, wo einem 14jährigen von hinten mit einem LBD- Gummigeschoss an den Kopf geschossen worden war, niemand weiß, was aus dem Jungen geworden ist etc.

Es gibt noch eine andere interessante Wort-Verbindung. Bac (Baccalauréat) heißt hier ja auch das Abitur. Wer danach 3 Jahre studiert, nennt sich Bac plus 3. Wer 5 Jahre… etc. Nun sagen manche Kids in den Banlieues, sie hätten BAC plus 5, was meint: Sie wurden verhaftet und haben dann 5 Jahre Knast gemacht…

Dass sie so reinhauen (derzeit werden gerade zwei weitere mögliche Todesfälle recherchiert) hängt damit zusammen, dass Innenminister Castaner das so befohlen hat und er diese Leute auch deckt Er lügt, dass sich die Balken biegen und ist inzwischen ein Anhänger Salvinis (abgesehen davon, dass er selber sagt, er sei in Macron verliebt). Bisher gibt es kein einziges Urteil gegen einen Polizisten, auch wenn reichlich Filmmaterial die schlimmsten Übergriffe gut dokumentiert.

So sieht es aus... Vor der BAC fürchten sich selbst die härtesten Rockerbanden und die Skins. Die einzigen, die da noch in den Infight gehen, sind die Leute vom (Black) Block und die LKW-Fahrer und Landwirte unter den Gelben Westen…“

Aber, was genau ist das für eine Polizeieinheit? Wann und mit welchen Aufgaben ist sie mal eingerichtet worden? Wie viele sind es?

Dazu halten sich das offizielle Frankreich, die Presse und das französische Wikipedia auffällig zurück. Tatsache ist, dass diese Einheiten seit dem 8.12.18 massiv auf Demonstrationen eingesetzt worden sind und dort zahlreiche, teilweise schwerste Verletzungen verursacht haben. Sie scheinen an keinerlei Regeln gebunden zu sein und agieren in einem Modus, der irgendwo zwischen Rocker-Schlägertruppe und rechten Paramilitärs angesiedelt ist.

Dieser, ganz besonders dichte Nebel lichtet sich bei der Lektüre eines Buches von Mathieu Rigouste, „Die polizeiliche Beherrschung – Gewalt aus Massenproduktion“ [1]. Gleich in dem ersten Kapitel beschreibt er die Entstehungsgeschichte der BAC und gibt dazu wissenschaftlich minutiös zahlreiche Quellen an.

Rigouste erläutert, wie sich die Entstehung der BAC, in ihrer Ausrichtung, bezogen auf Polizeierfahrungen und Strategien, bis hin zum Algerienkrieg zurückverfolgen lässt, inklusive dazugehöriger Personalien. Außerdem beleuchtet er die Entstehung und Entwicklung von Aufstands – Bekämpfungsstrategien gegen die Bewohner*innen der Banlieues und deren rassistische Dimension. Ein zentraler Begriff dabei ist die "Endokoloniale Segregation [2]".

In der Anlage besagtes 1., hochinteressantes Kapitel in Französisch und Deutsch als PDF Download.

Es klingt vielleicht etwas zynisch, aber die Bewohner*innen der Banlieues waren insofern Profiteure der Gelbwestenbewegung, weil die BAC – Einheiten nun vorrangig dort eingesetzt wurden und somit etwas weniger Zeit für ihre angestammten Reviere übrig hatten. Auf der anderen Seite standen, als solche erkennbare, Jugendliche aus den Banlieues ganz besonders im Fokus der BAC bei den Demonstrationen.

[1] Erschienen auf Französisch bei La Fabrique, 2012.

[2] Endokolonial = innerer Kolonialismus, also in Frankreich. Segregation = Aussonderung, Trennung, Abgrenzung, Entmischung, Isolierung oder auch Stigmatisierung. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Segregation_(Soziologie)