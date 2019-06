[FFM] Spie Auto tiefergelegt und entglast

Gestern Nacht haben wir bei einem Firmenfahrzeug der Knastfirma Spie in Frankfurt Rödelheim die Reifen geplättet, die Frontscheibe und den Lack zerstört

Spie gehört zum international tätigen Konzern Vinci, welcher unseren Freund*innen in Frankreich in der ZAD (zone a defendre) durch den geplanten Bau des Flughafens NDDL und der damit einhergehenden Vertreibung und Enteignung der Menschen vor Ort bekannt ist. Darüber hinaus verdient Vinci sein Geld mit dem Bau von Hochsicherheitsknästen weltweit und dem Erhalt selbiger.

Für uns ist das nicht hinzunehmen! Unsere Gefährt*innen im Kampf um ein besseres Morgen werden von der Gesellschaft geächtet und ein Konzern wie Vinci verdient damit sein Geld. Spie und Vinci profitieren von den sich zuspitzenden Verhältnissen und der autoritären Formierung der europäischen Gesellschaften und Staaten. Sie befriedigen die Wünsche der Herrschenden immer mehr Knäste für immer mehr illegalisierte Menschen zu errichten. Wir wissen, dass unsere Aktion wie so viele im Symbol verharrt, doch wir sind uns sicher, dass es den offenen, militanten Antagonismus mit einem System braucht welches jeden Tag Menschen zu Grunde richtet und sie ihrer Lebensgrundlage beraubt. Wir denken an all die illegalisierten Menschen, welche dazu gezwungen werden aufgrund fehlender Papiere Drogen zu verkaufen, an alle Schwarzfahrer*innen und Schuldner*innen die ihre Zeit im Knast absitzen müssen.

Nicht zuletzt denken wir an Loic und die von Repression betroffenen Freund*innen in Brüssel, Basel, den Anarchist*innen im Hungerstreik in l’Aquila und Lisa welche jetzt in Spanien in Haft ist. Wir hoffen das unsere Worte und Taten bis zu euch hinter die Mauern dringen! Viel Glück und Kraft!

Für eine befreite Gesellschaft ohne Knäste!

Für die Anarchie!