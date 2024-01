Prozessauftakt zur Rondenbarg-Demo: Interview mit Rechtsanwalt von Klinggräff

In Hamburg begann am 18.01.2024 ein Strafprozess gegen sechs Angeklagte. Sie sind im sogenannten Rondenbarg-Komplex angeklagt. Ein politisches Verfahren, das schon 2017 in Gang gesetzt wurde. Den Angeklagten wird Schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, nachdem sie 2017 im Zuge der G20 Proteste an der Rondenbarg-Demonstration teilgenommen hatten.

Über die Details und Hintergründe sprach vor wenigen Tagen Radio Dreyeckland mit Rechtsanwalt von Klinggräff, einem der Strafverteidiger*innen.

Wer mehr über die politischen und rechtlichen Hintergründe sowie den Prozess lesen möchte, findet unter gemeinschaftlich.noblogs.org weitere Informationen.

Das Interview ist zu finden auf:

Radio Dreyeckland und bei Freie-Radios-net.