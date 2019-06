[Nbg] Leerstände mit Farbe markiert

Staatsschutz und sonstige Bullen empfanden diesen Tag als nicht so schön wie wir und versuchten im Nachgang gerichtlich einer Rednerin der Demonstration einen Strafbefehl unterzujubeln. Sie soll aus unserem solidarischen Grußwort zitiert haben. Die Anklage „Aufruf zu Straftaten“ (in Höhe von knapp 2000 €) wurde am 02.Mai verhandelt.Wenn die Bullen mal wieder zu langsam, oder wir einfach zu schnell waren, und der komplett überzogene Einsatz von ein paar Dutzend USKlern enorme Kosten verursacht hat, musste irgendein Kopf hinhalten. In diesem Fall der, der Rednerin. Lächerlich. Nicht Sie und auch nicht wir sollten auf der Anklagebank sitzen, sondern Firmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen. Das können und wollen wir nicht unkommentiert lassen und haben uns deshalb dazu entschlossen fünf leerstehende Häuserzu markieren (Quelle / Fürtherstr. 205-2015, Wodanstr. 57, Espanstr. 7, Alte Bullenwache / Lenaustr. 5, Nordring 200) -siehe Fotos-. Dies soll den Menschen in ihren Viertel den Leerstand vergegenwärtigen. Zudem wollen wir anderen Mietaktivist*innen motivieren es uns gleich zu tun. Wohnraum muss für alle da sein!Traut euch, werdet aktiv, knackt Schlösser, besetzt Leerstände!