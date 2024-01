Fortsetzung: Wie Josa Mania-Schlegel unser Vertrauen verspielte, schon wieder...

"akkurater Kurzhaarfrisur und festem Händedruck"

Josa Mania-Schlegel ist auch ganz froh Paul Kompe von der „Land schafft Verbindung“ für seinen Artikel "Was Sachsens Bauern so wütend macht" zu treffen:

Da in der Redaktion der LVZ das Wort "Recherche" nur darunter bekannt ist von woanders Informationen zu kopieren oder sich die "Hintergrundinformationen" von Cops und VS besorgt werden, war Josa Mania-Schlegel über den kurzen Text von Edgar Lopez ziemlich überrascht (5):

Kein Plan, ob es eine "rechtsextreme Unterwanderung" der #Bauernproteste gibt. Zumindest in Sachsen dürften nicht wenige Bauern auch so rechtspopulistisches bzw. rechtsextremes Gedankengut vertreten. So zum Beispiel Paul Kompe, Vorstand von "Land schafft Verbindung". Foto ist schon etwas älter, aber man sieht Kompe beim Discobesuch in einem Shirt der Marke "Ansgar Aryan". Ist sicher nur ein Zufall gewesen. "Passt auf, dass euch Gutmenschen da nicht die Kinnlade auf den Boden fällt.""Land schafft Verbindung e.V." sieht sich als Konkurrenz zum Bauernverband & hat sich in den letzten Jahren schon mehrfach mit der Sächsischen Staatsregierung ausgetauscht, ist de facto als Ansprechpartner institutionalisiert. Kompe tritt immer wieder als dessen Gesicht auf.

Die Reaktion von Mania-Schlegel für den angeschriebenen LVZ-Account dazu:

"Ansgar Aryan" schreibt zum Niggi auf ihrer Internetseite:

Zu sehen sind marschierende deutsche Soldaten unter dem Eifelturm, darunter steht:

"Grüße aus Paris - CREW EIGTHY EIGHT - GERMANIC SINCE BRAND 2008"

Bauern-Proteste unterwandert?

Wenn sich die Mühe gemacht würde bundesweit zu schauen wer und wo da für morgen mobilisiert wird, könnte eine Vorstellung entwickeln, wieso eine CDU, eine AfD und ein Innenminister von Sachsen dem Spektakel so positiv gegenüber stehen. Bereits am 4. Januar 2024 gaben Antifaschist*innen aus dem Norden einen kleinen Einblick über das Spektrum, welches da mobilisiert (6):

Reichsbürger der „Arminius Erben“ steuern Telegram Kanal “Bauer&Verbraucher geeint“ mit über 10.000 Abonnenten sowie alle weiteren regionalen Ableger. In der Hamburger Gruppe vernetzen sich aktuell über 700 Personen, um die #Bauernproteste zu unterstützen. Der Inhaber der Hamburger Gruppe „Wilco“ sowie die Admins Silke Jungen, „Sabine Wesenskern“, "Nat Halie" & Katja Golombek trafen sich am 24.02. 2022 bei einem Vortrag der Reichsbürgergruppierung „Arminius Erben“ in Hamburg. Einige waren in der Orga, sammelten u.a. Geld ein. Hier Katja Golombek und Silke Jungen bei der konspirativ organisierten Veranstaltung "Unsere Deutsche Zukunft" der „Arminius Erben“ in Hamburg. Auch „Wilco“ aus Schleswig-Holstein war vor Ort. Wenige Monate später gründeten sie bundesweit verschiedene Telegram-Gruppen.Silke Jungen lebt in Hamburg und arbeitet laut eigenen Angaben in der KiTa „Elbkinder“. DieBasis-Mitglied Katja Golombek lebt in HH-Finkenwerder und ist seit längerem als rechte Agitatorin bekannt. Viele weitere Admins kommen aus Schleswig-Holstein. Alte Bekannte von den „Corona-Protesten“ wie Reichsbürger Tom Naumann, Ilona Dittmer & AfDler Reinhard Spicker sind in der Gruppe. Auch Admin Daniel Bruhns war dort bereits aktiv. In der Gruppe werden rassistische Hetze mit N-Wort sowie extrem rechte Seiten wie „Auf1“ verbreitet. Auch wenn sich die Proteste auf Berlin & Dresden fokussieren und die Hamburger bislang unkoordiniert wirken, werden dort 2 Aktionen beworben. Weiteres scheint in Planung. Auch Neonazi Thomas Gardlo hat angekündigt, Proteste in Hamburg zu organisieren. Also Augen auf für #HH0801 Das Arminius-Team um Golombek und „Wilco“ betreiben seit Sommer 2022 zudem bundesweit alle regionalen Gruppen sowie den Hauptkanal “Bauer&Verbraucher geeint“, in dem sie regelmäßig Propaganda der „Arminius Erben“, Fake-News zu Corona und rechte Hetze verbreiten. Zum Admin-Team gehören u.a. auch Sabrina & Stefan Rikhof aus Bad Bentheim, die viele der regionalen Gruppen betreuen. Sabrina R. ist Inhaberin eine Kräuterei, Stefan R. ist Gesellschafter einer Hähnchenmastanlage, hängt antisemitischen Verschwörungen an und liked Friedrich Merz. Es ist kaum überraschend, dass bei den aktuellen Protesten die gleichen Personen auftauchen, die zuvor über das Thema Corona zusammengefunden haben. Für das Klientel sind Themen austauschbar, man will einen gewaltsamen Umsturz um jeden Preis. Checkt auch:

Vor wenigen Stunden eskalierte der Protest in #Schlüttsiel (SH). Spontan wurde der Aufruf verbreitet, Robert Habeck "zu empfangen". Hunderte kamen, ca. 30 versuchten gewaltsam die Fähre zu stürmen. Der Aufruf wurde u.a. von 1 Organisator von "Bauer&Verbraucher geeint" verbreitet.Bundesweit mobilisieren viele rechte Organisationen in Hoffnung auf Umsturz und den sogenannten "Tag X". Neben der III. Weg, Die Heimat (ex. NPD), "Identitäre Bewegung" und AfD auch „Ein Prozent“. Wie groß die Proteste tatsächlich werden, ist schwer einschätzbar.