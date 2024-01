Aufruf zur Teilnahme an den Bauernprotesten in Leipzig

Als radikale Linke sollten wir nicht nur im Hinblick auf potentielle Revolutionen in Krisenzeiten Massenproteste unterstützen, sondern auch, um das Aufkommen eines erneuten Faschismus zu verhindern. In anderen Ländern ist diese Lehre übrigens auch angekommen. Bei den Gelbwestenprotesten (welche als bürgerlicher Protest gegen Spritpreiserhöhung starteten) wurden die Faschos mit Gewalt rausgedrängt, genauso wie bei den Protesten gegen die Sparpolitik in Griechenland.

Wenn es jetzt also in Deutschland endlich zu widerständigen Protesten der arbeitenden Bevölkerung gegen die Sparpolitik kommt, dann ist es unsere revolutionäre und antifaschistische Pflicht an diesen teilzunehmen und die Faschos rauszuboxen. Gerade für diesen Zeitpunkt haben wir jahrelang in Selbstverteidigungs- und Boxgruppen trainiert. Wir können allen raten, die es bisher nicht gemacht haben auch für solche Konfrontationen zu trainieren, die historisch unausweichlich sind.

Was heißt das jetzt für Leipzig? Es sind Blockaden der Autobahnauffahrten geplant, genauso wie ab 8 Uhr Blockaden des Ringes. Die Blockaden werden wahrscheinlich nur durch Autos und ohne Demonstrationen stattfinden, es wird dadurch schwer, daran teilzunehmen (es sieht einfach lächerlich aus und fühlt sich auch so an, mit 100 Menschen neben Autos zu laufen). Spätestens ab 15 Uhr ist auf dem Augustusplatz aber eine Solidaritätskundgebung durch ein kleines bäuerliches Kollektiv geplant. Es ist wahrscheinlich, dass die radikale Linke mal wieder neben statt mit der „normalen“ Bevölkerung protestiert. Es sollte also möglichst versucht werden an den regulären Protesten teilzunehmen und die Kundgebung nur als Anlaufpunkt zu nehmen.

In den Protesten werden wir mit Anfeindungen und Gepöbel rechnen müssen. Wir müssen hier den Menschen klar machen, dass wir als Linke immer gegen Sparpolitik sind und dass die Rechten wie z.B. die AFD sich immer gegen Subventionen (der Landwirtschaft) aussprechen. Wir sollten aber nicht versuchen, unsere Standpunkte sofort der Bewegung aufzudrängen. Wir sollten auch nicht durch unsere Redebeiträge und Parolen jeder anderen Meinungsäußerung den Raum nehmen. Entschieden sollten wir nur gegen teilnehmende Faschist*innen vorgehen. Wir sollten also hauptsächlich als gleichberechtigte Partner*innen/Genoss*innen an der Seite der Streikenden demonstrieren und zeigen, dass wir uns für sie einsetzen.1

Wir sehen uns Montag auf dem Ring und Augustusplatz!

Antifa heißt Handarbeit!

1 Einen guten Artikel dazu hat auch die anrchistische Gewerkschaft FAU geschrieben:

