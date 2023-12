Autonomes Blättchen Nr. 55

Inhalt:

Noch viel zu wenig Lärm

NATO-Manöver im Wendland erfolgreich gestört

DE.INDYMEDIA down – NOOP!

„Wir sind davon überzeugt, dass die Polizei nicht die Wahrheit sagt“

justice4mouhamed

Wo bleibt der Aufschrei?

Gemeinsame Solidaritätserklärung

„Einige Gedanken zum Status Quo und Perspektive der antifaschistischen Bewegung“

Aufruf zur Solidarität und offensiven Antifa-“Verherrlichung“!

Antifaschismus, Haft und Illegalität

Repression in Leipzig

Stellungnahme einiger grenzenlosen & transnationalen Linken und Anarchist*innen zum Konflikt in Israel-Palästina

Wir trauern um die Opfer der Massaker in Israel und Palästina

Es gab es keinen anarchistischen CSD im Jahr 2023 mit unsere Beteiligung. Warum?

Feuer an der U-Bahn-Baustelle des Wissenschaftszentrums

Autos als Kameras

Angriff auf Space Tech Expo Europe

Die „grüne“ Farce überall und nirgendwo sonst

Klingelingeling, klingelingeling

Die Goldgräber der Künstlichen Intelligenz

[ITALIEN] LASST UNS DEN KRIEG SABOTIEREN

Die Antiautoritäre Bewegung

Weitere Einschätzung zur „Letzten Generation“

Wiederholt unsere Fehler nicht!

Kämpfe für Bewegungsfreiheit

FÜRSORGE UND DER SÜSSE DUFT VON DYNAMIT!

Der Angriff auf Rojava …

Rückblick auf Theodore J. Kacynski