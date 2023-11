Wir sind alle linksunten - Unsere Solidarität gegen ihre Zensur!

Unsere Solidarität gegen ihre Zensur

Mal wieder demonstriert der Staat seine Wehrhaftigkeit gegen die „Gefahr von Links“ – diesmal trifft es die mutmaßlichen Archivar*innen des statischen Archivs von Indymedia linksunten.

Anfang August 2023 fand eine Razzia bei fünf Linken aus Freiburg statt. Es traf die gleichen Leute wie schon 2017, inklusive Beschlagnahmung von rund einem Dutzend Mobilgeräten und mehr als einem halben Dutzend Computern sowie etlichen Speichermedien. Die Staatsanwaltschaft will damit sechs Jahre nach Vereinsverbot durch den Bundesinnenminister die Aufrechterhaltung des Vereins beweisen. Die „Fortführung“ soll darin bestanden haben, ein Archiv der Open Posting-Seite verbreitet zu haben. [1]

Das Online-Portal, das 2009 zum Protest gegen den NATO-Gipfel online ging, entwickelte sich über die Zeit zu einem der wichtigsten linksradikalen Medien im deutschsprachigen Raum. Die Artikel und Medien auf dem Portal dokumentieren Proteste vom NATO-Gipfel 2009 in Strasbourg/Baden-Baden bis zum G20-Gipfel in Hamburg 2017, aber auch den in diese Zeit fallenden Aufstieg der AfD in Deutschland. In fast 250.000 Kommentaren wurden die Berichte eingeordnet, Recherchen ergänzt und viele lebhafte Debatten geführt.

Die Open Posting-Seite, auf der ohne Anmeldung Inhalte veröffentlicht werden konnten, ging nach dem Vereinsverbot 2017 offline. Nach einer Strafanzeige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. Anfang 2020 ging linksunten als statisches Archiv, also ohne die Möglichkeit neue Artikel zu veröffentlichen, wieder online und ist seitdem auch unter der alten URL wieder abrufbar. Das §129-Verfahren gegen die fünf Freiburger*innen wurde Mitte 2022 eingestellt. Radio Dreyeckland berichtete Ende Juli in einem Kurzartikel über die Einstellung des Strafverfahrens. [2]

Für diesen (mit einem Kürzel namentlich gekennzeichneten) Artikel wurde der RDL-Redakteuer wegen Unterstützung einer verbotenen Vereinigung vom Freiburger Staatsschutz angezeigt. Die Politstaatsanwaltschaft Karlsruhe übernahm den Fall und ließ bei dem Redakteur und dem presserechtlich Verantwortlichen von Radio Dreyeckland sowie in den Redaktionsräumen im Januar 2023 Hausdurchsuchungen durchführen. Das Landgericht Karlsruhe entschied letztinstanzlich Ende August, dass die RDL-Razzien rechtswidrig waren. Das Verfahren gegen den Redakteur wird jedoch weitergeführt – mit weitreichenden Konsequenzen.

Damit der RDL-Redakteur wegen der Unterstützung einer (durch das Bundesverwaltungsgericht im Januar 2020 unanfechtbar) verbotenen Vereinigung verurteilt werden kann, braucht es zwingend Menschen, die diese Vereinigung fortgeführt haben. Das Landgericht Karlsruhe war der Ansicht, dass ein Archiv nicht die Fortführung eines Vereins sein könne, der eine Open Posting-Seite betrieben hat. Aber das Oberlandesgericht Stuttgart widersprach und zeigte auf die „üblichen Verdächtigen“, die es bestimmt schon gewesen sein werden. Diese Sichtweise nutzte die Staatsanwaltscht Karlsruhe, um die Razzien bei den fünf Freiburger Linken am 2. August 2023 durchzuführen und das Amtsgericht Karlsruhe segnete die Razzien ab. [3] [4] [5]

Allein der Sachschaden durch die Razzia bei den vermeintlichen Archiv-Betreiber*innen geht in die Zehntausende. Aber das LKA schreckt auch nicht vor miesen Methoden zurück, nachdem sie wie beim letzten Mal auch dieses Mal auf Probleme bei der Entschlüsselung der Datenträger stießen. Das LKA drohte damit, bei Nichtherausgabe der Entschlüsselungspasswörter die Arbeitgeber*innen der Linken zu kontaktieren. Am nächsten Tag wurden zwei der Betroffenen, die sich nach einem Jobwechsel noch in der Probezeit befanden, gekündigt.

Die Kriminalisierung der Archivarbeit will nicht nur linke Perspektiven auf die Neueste Geschichte zensieren, der Staat will mit ihr auch die Macht über die Geschichtsschreibung an sich reißen und unabhängige Forschung und Recherche verhindern. Das linksunten-Archiv stellt nicht nur zeitgeschichtlich relevante Quellen bereit, es dokumentiert einen Teil unserer eigenen Geschichte. Wir wollen diese Geschichte an zukünftige Generationen weitergeben, denn sonst können sie weder aus unseren Fehlern lernen, noch sich von unseren Kämpfen inspirieren lassen.

Feuer und Flamme der Repression – Soli an alle Antifaschist*innen!

#wirsindallelinksunten

Wenn ihr helfen wollt und könnt, gibt es jetzt ein Solikonto bei der Roten Hilfe.

Empfängerin: Rote Hilfe OG Stuttgart

IBAN: DE66 4306 0967 4007 2383 13

BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: linksunten

Unterstützungen durch Soli-Veranstaltungen oder das Aufhängen von Plakaten und Flyern sind auch fantastisch! Schreibt dazu gern an: wirsindalle_linksunten@systemli.org

PGP:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBGTMt30BCADLd2GW/6yP9Vju2qy97oJplXVOVlDB8DwOG1mKeO5EnGkhBvjG

TdM+xxJD1bq89qQzSca4D5Xo0uvmM6YR4ImK82fdEt/lyr16ySoeZPRu1H+bVyI9

3XQFHzBVmK5RiGExKr0HEAPB9lxy+npgWG2AO6k7rNsYw0fW+zzE7+I4biI0rqYC

F/yUGrgCIfk4cCi33xAJ04uqPQI/BcENNajT0m+6EyrTiRWzM//0860qTAHFwulH

cye/oP5+CUyC/LIynHiKmwGDYCaLtgeLErVjpTJbRtQ+50Q5RWNSMnJS39eJ0fFU

5EDAxTxzCw9v6nPoG24Tdk9F7nFXTTKACSD5ABEBAAG0PHdpcnNpbmRhbGxlX2xp

bmtzdW50ZW4gPHdpcnNpbmRhbGxlX2xpbmtzdW50ZW5Ac3lzdGVtbGkub3JnPokB

TgQTAQoAOBYhBPEsVHQGUkvm+FhA9ZFsGTk5iyBLBQJkzLd9AhsDBQsJCAcCBhUK

CQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEJFsGTk5iyBLbAsIAMg0728y2zISQhcR0qTfDqgh

Tm+2DgmUnjpN87zZg1RJZsezmZtrl0bHr07TJQ0VLideKAMTUansbRlrTgmm4vrd

YZLBALxRNt4UiDqwQAAVcJXZZH9gXlITuT3AAaPpO+BmVW03AnjuEdGH8TtGXScY

vKX9qfU4M9JxBQg4wEU/OZ5Jbx/FxSNvD1Io7mhShXafe3euLX8TP6MdH8v9VnVz

z1dftQHTKcpuDAYppaI4B5RsfpXZ0UX/3dtvQ87PQ+ysUbM+rgivZUop+8qzDsGd

4AAOfdW6uji96g+HzCY3tOWTaTpjrrD8cO4XgOLlNoBhPsriYKNLqh83YNhRd3m5

AQ0EZMy3fQEIAOHya+/c+BUqu+KvvJccmfl+rIS3gKpV8RM1/M8K1bTer1BfveRm

6w+lRJqKz0LNOhwC3ZzetcYsekrp9fXuSQOZJ6h/QuUxv0nQwag2I3kPLYmXlB8J

S3Vhjw7ach2wdegLd/5qyG0vqu/9gArKzOJ9ikH6mSFrTtPHKHph7/Y42BDoo2NR

EoAZkzc2gBCTYVGlRGwBBTrlQXJxHf9nXVkGf1Kl7w05jZChEi+9sas8EgJCJrb3

n44jbnO1pOzz1/mgz2J5QErmpI2OKkEpGXriAPKs9/yJdS0Dcym1NJBkNjwBtC8R

szu2i30vipBUlPnIgOhYVd7RfJHG5+fZY9EAEQEAAYkBNgQYAQoAIBYhBPEsVHQG

Ukvm+FhA9ZFsGTk5iyBLBQJkzLd9AhsMAAoJEJFsGTk5iyBLDNIH/iI9FLuWWz6u

D2+oRZpcJh37qurwjOEQZtdO20Y/WhS4foQpUtt4IuxS9OREYtAfI1mepMrDvF7I

TtYm6egrePQMRFqMBw6qA44bLTKx5N/8NyCspc/D5Ucht7Tf/Q/dh5suNAWDgOfk

GdR/gc9UlisgAcQ/dkO6HhKnqs3IOHTzH/LtHEmjsffcTMPXBuT2OqYBBKqb1lr4

7mWY1awHHXsCVKxFWzKgd3rICDzpBZPkaftenIKfUcsJTKtiLHpbV8hNc9Jm6NFJ

w9JA3rFQU6JC14rjyzN6UHbqu+T6G5XaO7LYht3Vz8H1EdTve2jRE17gSIGWCG20

/+uf3bfQ48w=

=1vrL

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----