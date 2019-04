Aktion auf dem Cannstatter Wasen zum 1. Mai

Zum diesjährigen 1. Mai wurde auf dem Frühlingsfest am Cannstatter Wasen in Stuttgart auf Sexismus und sexuelle Übergriffe an Frauen aufmerksam gemacht. Durch ein Transparent an einer der zentralsten Unterführungen und Plakate auf allen Frauentoiletten wurden die BesucherInnen darüber informiert, dass das Frühlingsfest nicht nur Platz für plumpes Abfeiern von „Nationalstolz“ bietet, sondern auch für Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe.

Ziel hierbei war insbesondere Frauen dazu zu ermutigen, sich zu wehren und sich in bedrohlichen Situationen zusammenschließen. Denn leider finden Übergriffe und aufdringliche Anmachen auf dem Frühlingsfest nur ihre perfide Spitze – auch in vielen anderen „Feierkontexten“ ist soetwas Gang und Gebe. Wer daran etwas ändern will, wer sich also für die Befreiung der Frau einsetzen will, muss am 1. Mai, am Tag der ArbeiterInnenklasse auf die Straße gehen und für die Umwälzung dieses kapitalistischen und damit auch sexistischen Systems kämpfen.